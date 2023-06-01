Стихи мои ... и хорошие

Мы же сильные девочки



Мы же сильные девочки, что нам плакать и голосить?

На свято место всегда претендентов найдётся уйма.

Не хочет? Не надо! Бери пальто, вызывай такси.

Подрастём и напишем о нём в мемуарах: «Три вялых дюйма».



Мы большие девочки. Больше всех этих помещений.

Пусть стучатся в трубу. И наш адрес отныне таков:

Город стёртых и не отвеченных сообщений,

Улица длинных, не принятых нами звонков.



Мы бродящие девочки из дрожжевого теста.

Мы любой январь проживаем сочным густым июнем.

Ну, полежим под его квартирою в знак протеста,

Зато потом встанем, поправим чёлку и гордо сплюнем.



Мы же сильные девочки. Где хотим, там и плачем.

От кого хотим, от того и рожаем детей.

Мы стольких людей послали к чертям собачьим,

Что теперь даже как-то боязно за чертей.



Мы же взрослые девочки. Мы познаёмся в воинстве.

Проигравший, как водится, ловит с окна манатки.

Если мы говорим о каком-то твоём достоинстве,

Значит, мы уже знаем о каждом твоём недостатке.



Мы хорошие девочки. Мы не гордимся победами.

Мы не строим гробниц в чужих душах, не жаждем Голгоф.

Наши враги всегда с нами делятся бедами.

Потому что нам нравится быть причастными к бедам врагов...



Я звучащая девочка. Я мелодия всех гармоник.

Я сама себе друг, сослуживец, кумир и обитель.

Я маленький, бедный, замёрзший слоник.

Пожалей меня, мальчик, пока никто не увидел.



Марьяна Высоцкая ( (Марьяна Дзюбенко?)