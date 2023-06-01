Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
01.06.23 - 11:10
Стихи Иванова
К варварам!
И состарились те, кто помнил историю. И ушли они на покой. И остались в одиночестве творцы нового. И переименовали они все старые улицы. И снесли все памятники. И собрали на площади исторические книги. И был огонь! И скакали творцы вокруг костра, хохоча от возбуждения. И возвращались они домой по новым улицам, опьяненные радостью. А утром пришло похмелье. Не было на улицах ничего нового и созидательного, лишь разбросанные осколки памятников и остывший пепел истории. И брали демиурги в руки обломки и плакали над ними. И поднимали они над собой пригоршни легкого пепла. И хотели говорить с прошлым, но молчал пепел. И посыпали они свои головы, вспоминая былые названия улиц.
"Всемирная история, Банк Империал."
01.06.23 - 11:27
Брошу сюда, чтобы не затерялось на форуме
Чудаковатый сосед.
Знают нашего соседа
В интернете все подряд.
Спит всегда он до обеда
Этим радуя ребят!
Он любой вопрос толкует
Сразу наперекосяк,
Просто наш Абай Заканыч
Видит все всегда не так.
Нынче день такой хороший,
Тучки в небе ни одной.
Он вопит:- Надень калоши,
Видишь - дождик проливной!
Но однажды все ребята
Подошли к нему гурьбой,
Подошли к нему ребята
И спросили:- Что с тобой?
Почему ты видишь тучи
Даже в солнечные дни?
Ты очки протри получше
— Может, грязные они?
Может, кто-нибудь назло
Наплевал тебе в стекло?
Или кильки в магазине
Недодали полкило?
— Прочь!- орёт на всех Заканыч.
Я сейчас вас проучу!
Я,- кропит слюной Заканыч,
- Вижу то, что я хочу!
Почему же он сердитый,
И не верит никому?
Просто с грушевым корыто
Не поставили ему!
Отошли подальше дети:
Наш сосед большой Чудак!
Очень плохо жить на свете,
Если видишь все не так.
01.06.23 - 11:32
Песня.
Заканыч (2023)
(На мотив песни "Начальник" группы "Краденое солнце")
Спит Заканыч на столе плечами.
Кто-то там говорит пусть Заканыч поспит.
Спит и ладно ничего не надо
Нам от этого сна, ничего никогда, никогда...
Спит и снится ему заграница.
Он устал и уснул, повалившись на стул.
Без терзаний, после разжиганий,
А когда-то он был совершенно другим, был другим...
За окном застуженным спят газоны с лужами
Сладкий запах грушевый накатил, накатил.
Просятся наружу все салаты суженой
Зря он этот грушевый закусил, закусил.
В дождь и в холод, он уже не молод,
Но все время ему снится тот страшный сон.
Снова в школу гонят балабола
Но ученье никак не дойдет до него, до него...
За окном застуженным акиматы тужатся
Сладкий запах суженой накатил, накатил.
Просится наружу тот напиток грушевый.
Он опять, как водится, перепил, перепил.
01.06.23 - 13:40
01.06.23 - 13:43
Стих ничего, еще давай
01.06.23 - 14:38
Форумная тачанка (Э. Суровый)
01.06.23 - 14:41
Пузырь времени. (Э. Суровый)
Я гляжу на просторы вселенной
Сквозь бутылки зеленое дно
И меня переносит мгновенно
В те места, что забыты давно.
Целовальник в общаге на Южной,
Звон гитары, огарок свечи.
И хрипит чей-то голос простужен,
И две тени обнялись в ночи.
Кипятильник из лезвий и банка,
За заваркой бегущий гонец,
А на тумбочке хлеба буханка
И засохший давно огурец
Перекур в коридоре под дверью,
Задушевный ночной разговор,
И подъем на военку с похмелья,
Где такой же, с похмелья, майор.
Кину кости в таёжный поселок,
Там уютная топится печь,
И мечтает безусый гидролог
Все костры в океане зажечь.
Жаль, что быстро пустеет бутылка,
Тают где-то вдали образа,
И упав на подушку затылком
Я устало закрою глаза.
А наутро я вспомню Эйнштейна,
Что сквозь годы меня перенес
И бутылку с остатком портвейна
Поцелую азартно, взасос.
Выйду в поле и там, с расстановкой
Десять колышков в землю вобью,
Возле каждого кружкой Зубровки
Я отмечу дорогу свою.
Побросаю в рюкзак все пожитки
И заброшу на спину себе,
Допивая спиртные напитки,
Поплетусь я навстречу судьбе.
11.11.2022
01.06.23 - 23:13
Да, Пригожин ваш в последнее время распоясался..
Ну все таки вам надо выбрать, с кем вы.
Вы за полную могилизацию, как этого требует Пригожин, или против, как этого хотят в штабе Минобороны?
У нас тоже сидит пургомётчик
У нас тоже сидит пургомётчик
Да, Пригожин ваш в последнее время распоясался..
Ну все таки вам надо выбрать, с кем вы.
Вы за полную могилизацию, как этого требует Пригожин, или против, как этого хотят в штабе Минобороны?
25.07.23 - 14:07
Уход 112-го (Э. Суровый)
112-й поет соло:
За собой не закрывая дверь
Маюсь я уже который год,
Нес я вам пургу всегда, и раньше и теперь
Кто меня читает, тот поймет
Вступает хор форумчан:
Опять пурга,
И не понять из текста нифига.
Опять пурга,
Он закупил пиффка
И снова на рогах
Попутал берега
Опять пурга,
В ней отруби и конская нога
Опять пурга,
Родня, жратва, ремонт
И с Уской хулиган
И снова балаган
29.12.24 - 20:33
Mr absurd.
(Все персонажи вымышлены, а совпадения случайны)
........ - Это что за детский лепет?
........ - Это кто такой нелепый?
Никак без фриков в интернете
Они как мухи в нужнике
На форуме любой газеты
Есть свой Нелепов Береке
С утра в саду тепло и сухо
И пахнет медом в цветнике
Но вдруг летит большая муха
Жужжит Нелепов Береке
Несёт из мерзкого болота
Он слизь и грязь на хоботке
И меркнет свет, кипит работа
И гадит в темах Береке
Завял укроп, поникли розы
И плесень зреет на листке
Исчезли пчелы и стрекозы
Но счастлив в жиже Береке
По форумам шагая слепо
Хвостом держите пистолет
Там, где тусуется Нелепов
Всё превращается в клозет.
29.12.24 - 20:42
Красотень
Маркс:
Красотень
30.12.24 - 03:06
Спасибо за то, что помните какого то 112го, Береке, Тулепова на протяжении многих лет и тд..
Но хотя бы провести в последний путь нашего коллегу, Виктора, как и Алекса, вы забыли, да и не хотите, хотя бы им сочинить стих..
Вы больны манией к одному какому то человеку и тут же вам плевать на других усопших.
Вы бы не могли писать им что либо, например некрологи хотя бы, чем издеваться с Максом просто так, во время горя такого, для своей души ради?
Это что, так сложно?
Есть свой Нелепов Береке
Есть свой Нелепов Береке
Спасибо за то, что помните какого то 112го, Береке, Тулепова на протяжении многих лет и тд..
Но хотя бы провести в последний путь нашего коллегу, Виктора, как и Алекса, вы забыли, да и не хотите, хотя бы им сочинить стих..
Вы больны манией к одному какому то человеку и тут же вам плевать на других усопших.
Вы бы не могли писать им что либо, например некрологи хотя бы, чем издеваться с Максом просто так, во время горя такого, для своей души ради?
Это что, так сложно?
29.06.25 - 09:16
Мы же сильные девочки
Мы же сильные девочки, что нам плакать и голосить?
На свято место всегда претендентов найдётся уйма.
Не хочет? Не надо! Бери пальто, вызывай такси.
Подрастём и напишем о нём в мемуарах: «Три вялых дюйма».
Мы большие девочки. Больше всех этих помещений.
Пусть стучатся в трубу. И наш адрес отныне таков:
Город стёртых и не отвеченных сообщений,
Улица длинных, не принятых нами звонков.
Мы бродящие девочки из дрожжевого теста.
Мы любой январь проживаем сочным густым июнем.
Ну, полежим под его квартирою в знак протеста,
Зато потом встанем, поправим чёлку и гордо сплюнем.
Мы же сильные девочки. Где хотим, там и плачем.
От кого хотим, от того и рожаем детей.
Мы стольких людей послали к чертям собачьим,
Что теперь даже как-то боязно за чертей.
Мы же взрослые девочки. Мы познаёмся в воинстве.
Проигравший, как водится, ловит с окна манатки.
Если мы говорим о каком-то твоём достоинстве,
Значит, мы уже знаем о каждом твоём недостатке.
Мы хорошие девочки. Мы не гордимся победами.
Мы не строим гробниц в чужих душах, не жаждем Голгоф.
Наши враги всегда с нами делятся бедами.
Потому что нам нравится быть причастными к бедам врагов...
Я звучащая девочка. Я мелодия всех гармоник.
Я сама себе друг, сослуживец, кумир и обитель.
Я маленький, бедный, замёрзший слоник.
Пожалей меня, мальчик, пока никто не увидел.
Марьяна Высоцкая ( (Марьяна Дзюбенко?)
16.08.25 - 22:27
Общага на Томи.
(Посвящается комнате 726)
Семь-двадцать шесть, как страница тех лет,
Запах надежды, махорки и чая.
Здесь собирался и спорил весь свет —
О необъятных просторах мечтая.
И без конспектов последняя ночь,
А в холле поют про тайгу и Серегу
И юность, как дым, улетала прочь,
Сердце царапнув зовом в дорогу.
Припев
Вспомни, бродяга, те вечера
Дружба, гитара, снег и жара
Лет тех ушедших никто не вернет
В собственном сердце их каждый несет
Походы в тайгу с рюкзаком за спиной,
Уха в котелке издает ароматы
Мы верили — мир бесконечно большой,
Хватит на всех и любви, и закатов.
Бороды пусть серебрит седина
Годы летят, но мы в них все равно
Слышишь, опять зазвенела струна
Снова апрель и капель за окном
Так пей же, дружище, до дна эту жизнь,
И пусть каждый день как крутой обрыв
За веру в мечту и свободу держись
По краю скользи, свой покой позабыв
Как прежде общага стоит на Томи
Я встречу рассвет на холодном перроне
Семь-двадцать шесть, не скучай, не грусти
Ведь ты теперь группа в моем телефоне...
