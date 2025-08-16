НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
 
 
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
Каждый город имеет собственный жизненный путь, который во многом напоминает биографию человека: этапы младенчества, юности, зрелости и, наконец, старости. Начало существования города Костаная в потоке истории было связано с политическим решением администрации Российской империи...
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
#1
-----Редакция «НГ» благодарит Игоря НИДЕРЕРА за помощь в иллюстрировании этой статьи

Вопрос по последней фотографии - Приемка в эксплуатацию нового моста через Тобол. 1913 г.
При строительстве железной дороги Троицк-Кустанай в 1913 г. был создан лишь один железнодорожный мост похожий как на приведенном фото. Это мост через Тогузак недалеко от Карабалыка. Игорь Нидерер, вы уверены в правильности подписи под этой фотографией?
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 16.08.25 - 17:41
#2
Цитата:
Однако областная администрация категорически с этим не соглашается. Она грозилась: если казахские аулы добровольно не уступят правый берег реки под нужды поселения, то на основании 226 параграфа Временного положения вынуждена будет отрезать этот участок без согласия с их стороны.



Как начался город с насильственной застройки и отъёма земель тем и продолжается
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 16.08.25 - 20:47
#3
Цитата:
В архивных документах, связанных с этими событиями, часто упоминается «Кустанай-уткуль» как в казахском варианте, так и в русском переводе - «Брод Кустанайский». Это свидетельствует о том, что топоним «Кустанай» происходит от названия известного брода на реке Тобол. Это черным по белому зафиксировано в рапорте Т. Сейдалина в следующих выражениях: «...за которым начинается другой участок - Кустанай с бродом того же имени через Тобол».


А наши умники упорно считают историческим названием кОстанай. Парадокс! Новое поколение, которое упорно считает, что люди, родившиеся в Джетыгаре или Семиозерном районе - ошибаются в написании.
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 16.08.25 - 21:02
#4
Цитата:
abaika95:
Как начался город с насильственной застройки и отъёма земель тем и продолжается


Стесняюсь спросить, с чей насильственной застройки? Не нравится? Отдайте на Родину. :lol:
Цитата:
Эл-починно: //Российское поселение на месте современного Костаная возникло в 1879 году, в 1893 году ему было присвоено название Николаевск, а 8 февраля 1895 года город был переименован в Кустанай. Свое современное название областной центр получил в 1997 году. В настоящее время в городе действуют 44 крупных и средних, 148 малых предприятий сельскохозяйственной, горнодобывающей, перерабатывающей и других отраслей промышленности.// Это не "разжигание", а к сведению - источник - zakon.kz.

ссылка тут, если что.

От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 16.08.25 - 21:08
#5
Цитата:
vofkakst:
А наши умники

Умников, нужно было в кавычки поставить. Это не умники, а переписыватели истории.
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 16.08.25 - 21:15
#6
Цитата:
Эл-починно:
переписыватели истории

Ну это же очевидно, тут и кавычки ни к чему)
