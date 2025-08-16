НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
 
 
От известного брода до названия города - Как выбирали место для будущего поселения на берегу Тобола и в чем секрет его имени
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
Каждый город имеет собственный жизненный путь, который во многом напоминает биографию человека: этапы младенчества, юности, зрелости и, наконец, старости. Начало существования города Костаная в потоке истории было связано с политическим решением администрации Российской империи...
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
Отправлено: 16.08.25 - 16:45
-----Редакция «НГ» благодарит Игоря НИДЕРЕРА за помощь в иллюстрировании этой статьи

Вопрос по последней фотографии - Приемка в эксплуатацию нового моста через Тобол. 1913 г.
При строительстве железной дороги Троицк-Кустанай в 1913 г. был создан лишь один железнодорожный мост похожий как на приведенном фото. Это мост через Тогузак недалеко от Карабалыка. Игорь Нидерер, вы уверены в правильности подписи под этой фотографией?
Re: От известного брода до названия города - Как выбирали место...
Отправлено: 16.08.25 - 17:41
Отправлено: 16.08.25 - 17:41
Цитата:
Однако областная администрация категорически с этим не соглашается. Она грозилась: если казахские аулы добровольно не уступят правый берег реки под нужды поселения, то на основании 226 параграфа Временного положения вынуждена будет отрезать этот участок без согласия с их стороны.



Как начался город с насильственной застройки и отъёма земель тем и продолжается
