Сбор документов к пенсии напоминал тот еще квест. Впечатление было такое, что граждане всеми силами пытаются найти и доказать свои года, а государство заинтересовано в обратном. Ткнутая пальцем дамой в местном пенсионном отделении выцветшая печать потребовала усилий почти в полгода на подтверждение. Читать новость
"оказаться дряхлым и согнутым пенсионером" Ну,если себя так запрограммировать, то так и будет. Я уже давно на пенсии,но не чувствую себя ни дряхлым, ни согнутым. Есть любимые увлечения, куча друзей, работа подвернулась, как-то дряхлеть некогда.
От плача и стенаний автора толку не будет никакого! Все хотят, чтобы их ценили, давали им преференции, льготы и постоянно возвышали над другими, не арестовывали, не отправляли в места лишения свободы, давали все хотелки, но увы и ах! Ничего не поделаешь, так уж получилось после развала СССР, который капиталисты не дадут вернуть! Что заработал или начислил для себя автор за свою жизнь, то и получилось! Если есть "обида" на гос-во, то еще есть выбор быть свободной от гос-ва!
Ну и чего ныть? не нравится - Чемодан вокзал, так вроде!!! В Германии в 67-мь на пенсию и ничего не ноют, причём, что для мужчин, так и для женщин. Да и потом как почитаешь, как "бедных" пенсионеров Казахстана на миллионы обманывают, как то жалость сама собой пропадает. Откуда деньжата?
Такой вот насыщенной и разнообразной была моя трудовая жизнь
Постеснялась бы Трудовая жизнь этому шахтеров, фабрикантов, заводчан А это что? Типичные перипетии сельского коммерса из 90ых, благо тут аптека фигурирует в рассказе а не алкогольная лавка А то эти владельцы алкашек тоже любят себя в грудь бить что они трудовой народ))
Столько радостной злобы у некоторых комментаторов, что диву даюсь. От тюрьмы да от суммы не зарекайся. Когда- нибудь сами станут пенсионерами, тогда жизнь научит. Хотя черную душу уже ничем не исправить. А ведь сами про себя думают поди, что они цивилизованные, образованные и т.д., других жить пытаются учить. Неужели уважение к возрасту не ценится в наших краях.
