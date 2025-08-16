НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52366
Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 11:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сбор документов к пенсии напоминал тот еще квест. Впечатление было такое, что граждане всеми силами пытаются найти и доказать свои года, а государство заинтересовано в обратном. Ткнутая пальцем дамой в местном пенсионном отделении выцветшая печать потребовала усилий почти в полгода на подтверждение.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7683
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 11:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я вас понимаю,но ничего не могу поделать, мне ещё четыре года коротать до пенсии и прихожу в тихий ужас при одной мысли оказаться дряхлым и согнутым пенсионером.
Профайл Посетить вебсайт
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1479
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 13:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отвечаю: "Я хочу быть СВОБОДНОЙ от государства"
Какая наивность! Уверяю вас, государство не даст вам скучать и не раз ещё напомнит о себе. :lol:
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1479
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 13:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"оказаться дряхлым и согнутым пенсионером"
Ну,если себя так запрограммировать, то так и будет. Я уже давно на пенсии,но не чувствую себя ни дряхлым, ни согнутым. Есть любимые увлечения, куча друзей, работа подвернулась, как-то дряхлеть некогда.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1059
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 15:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От плача и стенаний автора толку не будет никакого! Все хотят, чтобы их ценили, давали им преференции, льготы и постоянно возвышали над другими, не арестовывали, не отправляли в места лишения свободы, давали все хотелки, но увы и ах! Ничего не поделаешь, так уж получилось после развала СССР, который капиталисты не дадут вернуть! Что заработал или начислил для себя автор за свою жизнь, то и получилось! Если есть "обида" на гос-во, то еще есть выбор быть свободной от гос-ва!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4597
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 16:59
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и чего ныть? не нравится - Чемодан вокзал, так вроде!!! :lol:
В Германии в 67-мь на пенсию и ничего не ноют, причём, что для мужчин, так и для женщин. Да и потом как почитаешь, как "бедных" пенсионеров Казахстана на миллионы обманывают, как то жалость сама собой пропадает. Откуда деньжата?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4597
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 17:45
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//«Я хочу быть СВОБОДНОЙ от государства,//

Флаг в руки. Полицию не вызываем, в мед. учреждения не обращаемся. ну и так далее... И "Я свободен"
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18320
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 17:47
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такой вот насыщенной и разнообразной была моя трудовая жизнь



Постеснялась бы
Трудовая жизнь этому шахтеров, фабрикантов, заводчан
А это что? Типичные перипетии сельского коммерса из 90ых, благо тут аптека фигурирует в рассказе а не алкогольная лавка
А то эти владельцы алкашек тоже любят себя в грудь бить что они трудовой народ))
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1479
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Пенсия. Посвящается тем, кто дожил
Отправлено: 16.08.25 - 18:09
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько радостной злобы у некоторых комментаторов, что диву даюсь. От тюрьмы да от суммы не зарекайся. Когда- нибудь сами станут пенсионерами, тогда жизнь научит. Хотя черную душу уже ничем не исправить. А ведь сами про себя думают поди, что они цивилизованные, образованные и т.д., других жить пытаются учить. Неужели уважение к возрасту не ценится в наших краях.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS