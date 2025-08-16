Можно во флуде предлагать темы для обсуждения, которые будут интересны всем, без политической подоплеки, жизненные, психологически интересные:начальство и подчиненные, муж и жена - ожидания и реалии, проблемы - родители и дети и проч. Например:Жену свою я не хаю, И никогда не брошу её. Это со мной она стала плохая, Взял-то ее я хорошую.
Можно во флуде предлагать темы для обсуждения, которые будут интересны всем, без политической подоплеки, жизненные, психологически интересные:начальство и подчиненные, муж и жена - ожидания и реалии, проблемы - родите
Что то ты так, когда война началась не говорила и наоборот хотела говорить на такие темы Что то случилось?
Зачем тащишь на наш узкоместечковый форум свои "достижения"? Хочется хоть чем-то похвастаться?
Жизнь не стоит на месте, не надо говорить что все уходят из за кого то или обижаются как собаки, может просто в современных соцсетях просто удобнее И ты сейчас говоря, что давайте перейдем на другие темы, перешел, и сразу огрызаешься Тебе новые темы не нужны смотрю
Kairat stayer: Казахстан с результатом 14 770 долларов находится на четвёртом место
Не обольщайтесь: - просто цены на ВСЁ взлетели, вот и правительство или лично Сергунька Жумангарин, подтасовало цифры, под якобы рост ВВП на душу населения- надо же ИМ как то обосновывать инфляюцию, рост цен на продукты, услуги, ЖКХ и прочее. Я вам больше скажу или открою секрет: - после 01.01.2026 года по росту ВВП на душу населения мы наверняка приблизимся к прибалтам или даже и обгоним их.
Не знаю почему в августе, но для информации - //Российское поселение на месте современного Костаная возникло в 1879 году, в 1893 году ему было присвоено название Николаевск, а 8 февраля 1895 года город был переименован в Кустанай. Свое современное название областной центр получил в 1997 году. В настоящее время в городе действуют 44 крупных и средних, 148 малых предприятий сельскохозяйственной, горнодобывающей, перерабатывающей и других отраслей промышленности.//
таноми52: критику в адрес властей воспринимает как личное оскорбление и "срач
Никогда не любил и не люблю власть ( покажите мне того кто её любит: - даже орденоносцы и Герои Труда- её не любят). К ней нужно ПРСПОСОБИТЬСЯ- как еврейский народ: - он ВЕЗДЕ приспосабливается. Предвзятое мнение- не думаю- скорее это у вас ко мне предвзятое- критику в адрес властей я поддерживаю, даже больше скажу- сам критикую и из-за этой критике я всю жизнь не то что в опале скажем так - на дистанции. Но когда критикуют власть, а тем более коренной народ, с элементами национализма, шовинизма, и расизма( это часто наблюдалось у Юджина- "бараны", "срать за юрту", ) то конечно- воспринимаю как личное оскорбление.
Я как то прочитал архивы обсуждения тут на форуме, когда шла дискуссия о смене названия ул. тарана на Тауельсыздык- там был МАХРОВЫЙ шовинизм.
Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать