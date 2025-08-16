НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 568 из 569«1...566567568569»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45883
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:29
#8506
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждую минуту кто то пишет

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45883
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:30
#8507
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще почему то обзывают российской подстилкой :-P

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45883
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:31
#8508
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, рососийской..
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4330
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:32
#8509
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно во флуде предлагать темы для обсуждения, которые будут интересны всем, без политической подоплеки, жизненные, психологически интересные:начальство и подчиненные, муж и жена - ожидания и реалии, проблемы - родители и дети и проч.
Например:Жену свою я не хаю,
И никогда не брошу её.
Это со мной она стала плохая,
Взял-то ее я хорошую. :-) :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45883
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:36
#8510
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Можно во флуде предлагать темы для обсуждения, которые будут интересны всем, без политической подоплеки, жизненные, психологически интересные:начальство и подчиненные, муж и жена - ожидания и реалии, проблемы - родите

Что то ты так, когда война началась не говорила и наоборот хотела говорить на такие темы
Что то случилось?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4330
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:40
#8511
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Каждую минуту кто то пишет


Вот и отрывайся там!
Зачем тащишь на наш узкоместечковый форум свои "достижения"?
Хочется хоть чем-то похвастаться?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45883
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:44
#8512
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Зачем тащишь на наш узкоместечковый форум свои "достижения"? Хочется хоть чем-то похвастаться?

Жизнь не стоит на месте, не надо говорить что все уходят из за кого то или обижаются как собаки, может просто в современных соцсетях просто удобнее
И ты сейчас говоря, что давайте перейдем на другие темы, перешел, и сразу огрызаешься
Тебе новые темы не нужны смотрю
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45883
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:48
#8513
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во как пишут, почему то многие не уважают Путина..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45883
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:49
#8514
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между прочим я первый предложил по Зову Токаева назвать АЭС именем того, кто ее строит
И Токаев назвал станцию Владимирская!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:53
#8515
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Во как пишут, почему то многие не уважают Путина..

Ну и для чего ты тащишь этот мусор сюда? Для похвалы от таких же как ты?
Цитата:
таноми52:
Вот и отрывайся там! Зачем тащишь на наш узкоместечковый форум свои "достижения"?

Ну нужно же "блеснуть" - "достижениями", хотя мораль не нуле.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45883
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:55
#8516
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Ну и для чего ты тащишь этот мусор сюда?

Хех
Для тебя Путин это мусор?
Ну ты то прибежал и отреагировал, зачем?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45883
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 14:03
#8517
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так кто на шашлыки??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8365
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 14:08
#8518
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Казахстан с результатом 14 770 долларов находится на четвёртом место


Не обольщайтесь: - просто цены на ВСЁ взлетели, вот и правительство или лично Сергунька Жумангарин, подтасовало цифры, под якобы рост ВВП на душу населения- надо же ИМ как то обосновывать инфляюцию, рост цен на продукты, услуги, ЖКХ и прочее.
Я вам больше скажу или открою секрет: - после 01.01.2026 года по росту ВВП на душу населения мы наверняка приблизимся к прибалтам или даже и обгоним их.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 14:11
#8519
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю почему в августе, но для информации - //Российское поселение на месте современного Костаная возникло в 1879 году, в 1893 году ему было присвоено название Николаевск, а 8 февраля 1895 года город был переименован в Кустанай. Свое современное название областной центр получил в 1997 году. В настоящее время в городе действуют 44 крупных и средних, 148 малых предприятий сельскохозяйственной, горнодобывающей, перерабатывающей и других отраслей промышленности.//

Это не "разжигание", а к сведению - источник - zakon.kz.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8365
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 14:30
#8520
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
критику в адрес властей воспринимает как личное оскорбление и "срач


Никогда не любил и не люблю власть ( покажите мне того кто её любит: - даже орденоносцы и Герои Труда- её не любят).
К ней нужно ПРСПОСОБИТЬСЯ- как еврейский народ: - он ВЕЗДЕ приспосабливается.
Предвзятое мнение- не думаю- скорее это у вас ко мне предвзятое- критику в адрес властей я поддерживаю, даже больше скажу- сам критикую и из-за этой критике я всю жизнь не то что в опале скажем так - на дистанции.
Но когда критикуют власть, а тем более коренной народ, с элементами национализма, шовинизма, и расизма( это часто наблюдалось у Юджина- "бараны", "срать за юрту", ) то конечно- воспринимаю как личное оскорбление.

Я как то прочитал архивы обсуждения тут на форуме, когда шла дискуссия о смене названия ул. тарана на Тауельсыздык- там был МАХРОВЫЙ шовинизм.

[Исправлено: ACROS, 16.08.2025 - 15:31]
Профайл
Страница 568 из 569«1...566567568569»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS