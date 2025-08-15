Отправлено: - 08:18

Эл-починно:

Всё меньше форумчан, с кем можно или интересно общаться.

Цитата:Насчёт ИНТЕРЕСНО: - раньше ВЫ ( не лично вы, но многие такие например:- как Юджины, Волки и прочая серая и непонятно какая НЕЧИСТЬ) срали на местное население с помощью АДМ.ресурса газеты и ВАМ позволялось всё или почти ВСЁ и редко КТО вам давал отповеди, теперь ВАМ стали давать жёсткие и решительные ответы, ну и прежний адм.ресурс естественным способом убыл- никто же ведь не любит получать по морде,- поэтому и у вас СДОХЛО то, о чём вы имели ввиду.