Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Эл-починно
§ Эл-починно
10.06.22
4593
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.08.25 - 23:37
#8491
А так реально, форум как флуд, так и обсуждение статей "здох"
Всё меньше форумчан, с кем можно или интересно общаться. Одни 111-ые.
Поэтому и я тут всё реже. Пусть "сдыхают", но я понаблюдаю и не прощаюсь! :lol:
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
28459
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 00:28
#8492
Цитата:
Эл-починно:
Одни 111-ые.

Он как флюгер, молчит второй день, ждёт куда ветер подует :lol:
s
§ saba
Костанай
05.02.15
8288
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 08:17
#8493
Я не сказал, что ухожу, смотреть всё равно буду! Своё мнение высказывать не буду, ибо оно никому не интересно!
A
§ ACROS
16.11.19
8362
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 08:18
#8494
Цитата:
Эл-починно:
Всё меньше форумчан, с кем можно или интересно общаться.


Насчёт ИНТЕРЕСНО: - раньше ВЫ ( не лично вы, но многие такие например:- как Юджины, Волки и прочая серая и непонятно какая НЕЧИСТЬ) срали на местное население с помощью АДМ.ресурса газеты и ВАМ позволялось всё или почти ВСЁ и редко КТО вам давал отповеди, теперь ВАМ стали давать жёсткие и решительные ответы, ну и прежний адм.ресурс естественным способом убыл- никто же ведь не любит получать по морде,- поэтому и у вас СДОХЛО то, о чём вы имели ввиду.
Эл-починно
§ Эл-починно
10.06.22
4593
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 09:05
#8495
Цитата:
ACROS:
поэтому и у вас СДОХЛО то, о чём вы имели ввиду.

Не согласен, раньше были обсуждения и во флуде и в тематических ветках на несколько страниц.
А сегодня те же "уважаемые" скинули свой коммент и всё на этом в лучшем случае. В худшем "срач" начинается, как говорит уважаемый глав. ред. - перепалка. :-) Скучно и не интересно стало.
Цитата:
saba:
Я не сказал, что ухожу, смотреть всё равно буду!

Да ради бога, я же пошутил. Просто представляю, что началось бы тут, если бы это кто другой тут так написал. ;-)
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
28459
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 09:11
#8496
Цитата:
ACROS:
раньше ВЫ ( не лично вы, но многие такие например:- как Юджины, Волки и прочая серая и непонятно какая НЕЧИСТЬ) срали на местное население с помощью АДМ.ресурса

Не знаю, про какое "раньше" вы говорите, я разницу вообще не почувствовал. Оцифрованного что тогда, что сейчас - одинаково оберегают :lol:
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
28459
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 09:15
#8497
Цитата:
saba:
Я не сказал, что ухожу, смотреть всё равно буду! Своё мнение высказывать не буду, ибо оно никому не интересно!

Зря вы так, наоборот, интересно. Всегда приятно указать оппоненту на его неправоту, даже по прошествии стольких лет. Чем больше вы делитесь тут своим мнением, тем больше оставляете поводов для насмешек в будущем, если окажетесь неправы. А история, она обязательно рассудит ;-)
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
28459
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 09:18
#8498
Мой прогноз похоже сбылся:

Цитата:
maxsaf: Я лично считаю, что переговоры на Аляске ни к чему не приведут.


тыц

Y
§ YESNO
22.05.12
1736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 09:52
#8499
Владимир Путин 15.08.25 подписал указ, который разрешит иностранным инвесторам, включая ведущую американскую нефтяную компанию Exxon, вернуть себе долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7335
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 10:05
#8500
Друзья, всем желаю хороших выходных, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
Эл-починно:
А так реально, форум как флуд, так и обсуждение статей "здох" Всё меньше форумчан, с кем можно или интересно общаться. Одни 111-ые. Поэтому и я тут всё реже. Пусть "сдыхают", но я понаблюдаю и не прощаюсь!


смотреть бесплатно фото
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7335
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 11:00
#8501
На днях международный валютный фонд (МВФ) опубликовал оценку ВВП на душу населения стран мира в 2025 году. Казахстан с результатом 14 770 долларов находится на четвёртом место среди постсоветских республик, великие россияне на пятом месте. Первые три места традиционно заняли страны Балтии - Эстония (32,76 тысячи), Латвия (30,84 тысячи) и Литва (24,37 тысячи).

Подробнее здесь:

таноми52
§ таноми52
08.02.17
4327
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.08.25 - 13:10
#8502
Цитата:
ACROS:
раньше ВЫ ( не лично вы, но многие такие например:- как Юджины, Волки и прочая серая и непонятно какая НЕЧИСТЬ) срали на местное население с помощью АДМ.ресурса газеты и ВАМ позволялось всё или почти ВСЁ и редко КТО вам давал отповеди,


Предвзятое мнение!
Одновременно с "Юджинами и Волками" на форуме"блистали" антисоветчики и русофобы Хохол и Бывалый!
Почему о них не помните?
Так что никакой "помощи АДМ.ресурса газеты" (наверное, имеете ввиду лично ОК) не было. Газета предоставляла площадку всем желающим высказаться, если эти высказывания были в рамках приличий.
Теперь о "срали"...
Вы, видимо из тех, кто критику в адрес властей воспринимает как личное оскорбление и "срач"
Не было в тех постах никакого "срача", и равнодушия к судьбе Казахстана не было.
