Re: Копию «Тобольского мыслителя» в 4 250 раз тяжелее оригинала...

Отправлено: - 10:58

Несколько лет назад на перекрестке Аль-Фараби- Алтынсарина уже стояла увеличенная копия мыслителя работы нашего скульптора Кислицына. Но потом её её убрали, не захотев платить скульптору. Почему надо было по новой заказывать у постореннего скульптора из Алматы.

А если о самой скульптуре мыслителя, то это просто скульптура человека совершающего акт дефекации. И больше домысливать тут нечего.