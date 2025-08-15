А так реально, форум как флуд, так и обсуждение статей "здох" Всё меньше форумчан, с кем можно или интересно общаться. Одни 111-ые. Поэтому и я тут всё реже. Пусть "сдыхают", но я понаблюдаю и не прощаюсь!
Насчёт ИНТЕРЕСНО: - раньше ВЫ ( не лично вы, но многие такие например:- как Юджины, Волки и прочая серая и непонятно какая НЕЧИСТЬ) срали на местное население с помощью АДМ.ресурса газеты и ВАМ позволялось всё или почти ВСЁ и редко КТО вам давал отповеди, теперь ВАМ стали давать жёсткие и решительные ответы, ну и прежний адм.ресурс естественным способом убыл- никто же ведь не любит получать по морде,- поэтому и у вас СДОХЛО то, о чём вы имели ввиду.
Не согласен, раньше были обсуждения и во флуде и в тематических ветках на несколько страниц. А сегодня те же "уважаемые" скинули свой коммент и всё на этом в лучшем случае. В худшем "срач" начинается, как говорит уважаемый глав. ред. - перепалка. Скучно и не интересно стало. Цитата:
Да ради бога, я же пошутил. Просто представляю, что началось бы тут, если бы это кто другой тут так написал.
saba: Я не сказал, что ухожу, смотреть всё равно буду! Своё мнение высказывать не буду, ибо оно никому не интересно!
Зря вы так, наоборот, интересно. Всегда приятно указать оппоненту на его неправоту, даже по прошествии стольких лет. Чем больше вы делитесь тут своим мнением, тем больше оставляете поводов для насмешек в будущем, если окажетесь неправы. А история, она обязательно рассудит
Друзья, всем желаю хороших выходных, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
На днях международный валютный фонд (МВФ) опубликовал оценку ВВП на душу населения стран мира в 2025 году. Казахстан с результатом 14 770 долларов находится на четвёртом место среди постсоветских республик, великие россияне на пятом месте. Первые три места традиционно заняли страны Балтии - Эстония (32,76 тысячи), Латвия (30,84 тысячи) и Литва (24,37 тысячи).
ACROS: раньше ВЫ ( не лично вы, но многие такие например:- как Юджины, Волки и прочая серая и непонятно какая НЕЧИСТЬ) срали на местное население с помощью АДМ.ресурса газеты и ВАМ позволялось всё или почти ВСЁ и редко КТО вам давал отповеди,
Предвзятое мнение! Одновременно с "Юджинами и Волками" на форуме"блистали" антисоветчики и русофобы Хохол и Бывалый! Почему о них не помните? Так что никакой "помощи АДМ.ресурса газеты" (наверное, имеете ввиду лично ОК) не было. Газета предоставляла площадку всем желающим высказаться, если эти высказывания были в рамках приличий. Теперь о "срали"... Вы, видимо из тех, кто критику в адрес властей воспринимает как личное оскорбление и "срач" Не было в тех постах никакого "срача", и равнодушия к судьбе Казахстана не было.
