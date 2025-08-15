Отправлено: - 23:20

В мире есть примеры, когда за сутки–двое перешивают магистрали и меняют тоннельные вставки

Предоставить копию проектной документации по устройству ливневой канализации на участке реконструкции ул. Горняков

Цитата:В мире!!! Х.. то есть что нам тот мир??!Мы тут сами эгегей!!! Ещё всех научим!Цитата:Ой, а можно у них весь проект запросить? Хоть "на бумаге" поглядеть как мы прекрасно живем