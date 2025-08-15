НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
После дождичка в четверг - Какие вопросы вызывает реконструкция ул. Горняков в Рудном
 
 
После дождичка в четверг - Какие вопросы вызывает реконструкция ул. Горняков в Рудном
Отправлено: 15.08.25 - 20:37
«Окна небесные отворились» и на перекресток устремились потоки дождевой воды. И тут же он приобрел знакомые очертания, то есть очертания озера. Но ведь, согласно обещаниям чиновников, никакого озера тут быть не должно, поскольку по улице уже вовсю работает ливневая канализация. Или не работает?
сайлау курманов
Отправлено: 15.08.25 - 20:37
Отправлено: 15.08.25 - 20:37
На бакбаке ближе к оврагу опять собирается озеро, примите меры
Карачун
Отправлено: 15.08.25 - 23:20
Отправлено: 15.08.25 - 23:20
Цитата:
В мире есть примеры, когда за сутки–двое перешивают магистрали и меняют тоннельные вставки

В мире!!! Х.. то есть что нам тот мир??!Мы тут сами эгегей!!! Ещё всех научим!
Цитата:
Предоставить копию проектной документации по устройству ливневой канализации на участке реконструкции ул. Горняков 

Ой, а можно у них весь проект запросить? Хоть "на бумаге" поглядеть как мы прекрасно живем ;-)
Карачун
Отправлено: 15.08.25 - 23:35
Отправлено: 15.08.25 - 23:35
Цитата:
сайлау курманов:
На бакбаке ближе к оврагу опять собирается озеро, примите меры

Ничего вы не смыслите в колбасных обрезках. Это фишка, изюминка города так сказать. У нас их несколько: ул. Пушкина и непролазные лужи на проезжей части непосредственно возле оврагов. Мы с такими вашими запросами всю уникальность растеряем :-)
