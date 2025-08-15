Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52363
Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 12:38
Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании Августовской конференции учителей заявил, что во власти больше нет семейно-клановой системы
Читать новость
Читать новость
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 12:38
Ну, ну... Еще бы тогда избавиться от финансово-промышленных групп созданных этой системой. А то как ни странно на всех денежных потоках семейно-клановые группы. Причем от верхушки, до акиматов районов
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 12:49
Вот видишь суслика?
Нет
А он есть!
Нет
А он есть!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2114
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 13:34
.....так вот почему мы не развивались из за клановой системы,президент разрушил эту это предприятие так АЛГА СТРАНА.....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 892
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 13:59
я человек простой, когда в Казахстане говорят нет, значит ЕСТЬ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1057
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 14:05
Мало провозгласить Закон и Порядок, надо еще только заниматься реализацией этого процесса, учитывая не только сознание и профессионализм! Самое главное еще во властных структурах присутствует коррупционная тяга к чужому и на халяву! И никто не боится нарушить Закон и порядок, сколько не призывай не совершать преступных деяний! Никто еще не занимался в этом направлении, поэтому этот процесс очень долгий и как правило возлагается на послушных учителей, чтобы они разбудили общественное сознание в стенах школ среди подрастающего поколения! Интересно какими рычагами?
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 250
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 21:26
А что учителя смогут сделать? Они сеят доброе, каждый день, а ребенок прийдя в семью видит обратное! сосед взяточник, родитель взяткодаватель, и прочее... И что тут школа сможет сделать? Да ничего! И не надейтесь! Воровать перестанте, а главное жить не по средствам! На работе работайте честно, а то глядишь на многих ощущение что он всё что не делает делает не для своих граждан и для себя а для заклятых врагов! Везде такая тенденция просматривается, а это есть разрушительно для государства, когда граждане на работе работают как скрытые деверсанты! всё это аукается уже сегодня! далее будет только хуже!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8287
Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 21:52
Не хотел я вылазить, г-н Токаев это худшее что случилось с Казахстаном! Назарбаев воровал, конечно да! При этом давал жить и другим! Что происходит с Токаевым? Сам особо жить не хочет и другим не даёт! Скоро будет как в России, через раз дышать, если выдохнул не в ту сторону, к тебе придут!
[Исправлено: saba, 15.08.2025 - 22:53]
[Исправлено: saba, 15.08.2025 - 22:53]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2419
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 21:53
Он сам себе верит?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4592
Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 23:01
Цитата:
Ну и не нужно было.
Цитата:
С чего бы это так категорично?!
Цитата:
Назарбаев просто воровал, а страна жила на ресурсах СССР. Теперь они (эти ресурсы) заканчиваются. И волей не волей придётся стране перестраиваться. И больно будет и дорого. Но ничего не изменить. Основное уже разворовали и в том будущем, я бы лично не хотел жить. Поэтому, нпрод будет только валить из страны. Я не Нострадамус конечно.
saba:
Не хотел я вылазить
Не хотел я вылазить
Ну и не нужно было.
Цитата:
saba:
г-н Токаев это худшее что случилось с Казахстаном!
г-н Токаев это худшее что случилось с Казахстаном!
С чего бы это так категорично?!
Цитата:
saba:
Назарбаев воровал, конечно да! При этом давал жить и другим!
Назарбаев воровал, конечно да! При этом давал жить и другим!
Назарбаев просто воровал, а страна жила на ресурсах СССР. Теперь они (эти ресурсы) заканчиваются. И волей не волей придётся стране перестраиваться. И больно будет и дорого. Но ничего не изменить. Основное уже разворовали и в том будущем, я бы лично не хотел жить. Поэтому, нпрод будет только валить из страны. Я не Нострадамус конечно.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать