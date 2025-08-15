Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы

Отправлено: - 21:26

А что учителя смогут сделать? Они сеят доброе, каждый день, а ребенок прийдя в семью видит обратное! сосед взяточник, родитель взяткодаватель, и прочее... И что тут школа сможет сделать? Да ничего! И не надейтесь! Воровать перестанте, а главное жить не по средствам! На работе работайте честно, а то глядишь на многих ощущение что он всё что не делает делает не для своих граждан и для себя а для заклятых врагов! Везде такая тенденция просматривается, а это есть разрушительно для государства, когда граждане на работе работают как скрытые деверсанты! всё это аукается уже сегодня! далее будет только хуже!