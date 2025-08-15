НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ После дождичка в четверг - Какие вопросы вызывает реконструкция ул. Горняков в Рудном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52361
После дождичка в четверг - Какие вопросы вызывает реконструкция ул. Горняков в Рудном
Отправлено: 15.08.25 - 20:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Окна небесные отворились» и на перекресток устремились потоки дождевой воды. И тут же он приобрел знакомые очертания, то есть очертания озера. Но ведь, согласно обещаниям чиновников, никакого озера тут быть не должно, поскольку по улице уже вовсю работает ливневая канализация. Или не работает?
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7682
Re: После дождичка в четверг - Какие вопросы вызывает...
Отправлено: 15.08.25 - 20:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На бакбаке ближе к оврагу опять собирается озеро, примите меры
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS