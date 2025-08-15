Re: Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную...

Как-то давно был вброс - зачем солдаты маршируют, на войне же это никак не пригодится и не отражается на боевой способности войска. Но умные люди быстро доказали, что ещё как отражается. Так и со школьной формой. Вы почитайте родительские чаты - сколько неадекватных яжматерей со своими дурацкими предложениями. Если форму отменить, то уроки превратятся в цирковое дефиле, было уже такое после развала Союза.