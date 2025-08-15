НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную форму
 
 
Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную форму
15.08.25 - 09:33
Мама двух младшеклассников Алия Туякбаева рассказала, что выбирать форму её семье не пришлось - школа заранее определила фасон и магазин, где её нужно покупать. Причём магазин оказался брендовым, а требования к внешнему виду детей с каждым годом становятся всё строже.
Re: Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную...
15.08.25 - 09:33
65 тысяч костюм тройка на ребенка) жан поль готье шьет?
Re: Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную...
15.08.25 - 10:13
Форма должна быть. Она законно не допускает хиджабы и др. чуждые нам одеяния.
Re: Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную...
15.08.25 - 10:23
Администрация школ и ошалелые мамаши из чатов будут самовыражаться. Почем зря.

Лучше простого строгого костюма еще ничего не придумали. Ни для мальчиков, ни для девочек.

Надо свой крестик поставить в поддержку антиидиотской инициативы
Re: Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную...
15.08.25 - 14:28
Цитата:
Sul:
Форма должна быть

форма должна быть, но покупать ее должно быть можно не в одном магазине и не за 65 тыс.
лоббирование интересов не находите?
не напоминает ситуацию с Аллюр?
покупать и ввозить машину в РК самому запрещено!, затио через Лаврентьева по ставке Х2 - можно.
ставить старлинк - табу!
с маржой министерств - всегда пожалуйста.. и ТД
Re: Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную...
15.08.25 - 17:26
Как-то давно был вброс - зачем солдаты маршируют, на войне же это никак не пригодится и не отражается на боевой способности войска. Но умные люди быстро доказали, что ещё как отражается. Так и со школьной формой. Вы почитайте родительские чаты - сколько неадекватных яжматерей со своими дурацкими предложениями. Если форму отменить, то уроки превратятся в цирковое дефиле, было уже такое после развала Союза.
