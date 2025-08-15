Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«По ноге туда и обратно» - Погрузчик наехал на работника на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае
«По ноге туда и обратно» - Погрузчик наехал на работника на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае
«По ноге туда и обратно» - Погрузчик наехал на работника на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае
Отправлено: 15.08.25 - 15:14
Инцидент произошел 12 августа на складе. По словам сестры пострадавшего Адиля Кубегенова, он уступил дорогу погрузчику и, дождавшись проезда, продолжил идти. В этот момент погрузчик дал назад и, набрав скорость, наехал работнику на ногу.
Пострадавшему парню скорейшего выздоровления, инспекция по труду, полиция будут действовать в рамках закона и разберутся.
Тут как раз та ситуация, где обе стороны действуют в стрессе, в первые дни после чрезвычайного происшествия решения часто принимаются в спешке и не всё делается и оформляется идеальным образом, как хотелось бы. Исходя из заметки, администрация завода помогает, перевёл своего работника в платную палату, купил ему и членам семьи билеты в Астану для продолжения лечения, руководство посещает и.т.д.
Если врачи рекомендуют использовать санавиацию, значит нужно следовать им, можно обеспечить безопасную транспортировку, с сопровождением врача и.т.д. судя по заметке работодатель не отказывается от этих мер.
Отказная скорее всего письменное подтверждение, что пациент или его родственники добровольно прекращают лечение в данном медицинском учреждении и берут все риски на себя. При этом работодатель не отказывается от ответственности и не перекладывает всё на семью и на мой взгляд готов сопровождать его до полного выздоровления, включая оплату медицинских услуг, транспортировки, реабилитации и.т.д.
Re: «По ноге туда и обратно» - Погрузчик наехал на работника на...
Отправлено: 15.08.25 - 16:06
Пока не доказана степень вины предприятия и работника и об этом выдан официальный акт (а это должна срочно делать инспекция по труду)- никаких соглашательских документов.
Цитата:
В материале нет упоминания об акте, это не значит, что его не составляют, наверняка процедура идёт. Работодатель обязан передать копию акта пострадавшему (или его представителю).
Отмечают, что согласно Трудового кодекса РК - акт составляется не позднее 15 календарных дней с момента происшествия.
Процедура: Издаётся приказ о создании комиссии по расследованию. В комиссию входят: представитель работодателя (обычно специалист по охране труда), представитель работника (или профсоюза, если есть), специалист по технике безопасности, представитель государственной инспекции труда (если травма тяжёлая или смертельная). Комиссия фиксирует обстоятельства, собирает показания, анализирует технику безопасности.
Травма скорее всего квалифицирована как производственная (произошла на территории завода, во время работы, с использованием техники предприятия) акт Н-1 обязателен. При тяжёлой травме (а тут перелом с аппаратом Илизарова) - акт составляют в присутствии госинспектора труда.
Действующие статьи Трудового Кодекса РК относящиеся к расследованию и учёту несчастных случаев на производстве:
Статья 184 — Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве:
- немедленно оказать первую помощь и доставить пострадавшего в медучреждение;
- принять меры по предотвращению подобных случаев; уведомить госинспекцию труда и другие уполномоченные органы.
Статья 185 — Расследование и учет несчастных случаев:
- работодатель создаёт комиссию по расследованию;
- при тяжёлых и смертельных травмах в комиссию включается государственный инспектор труда;
- комиссия обязана в течение 15 календарных дней расследовать случай.
Статья 186 — Оформление результатов расследования:
- по итогам расследования составляется акт о несчастном случае по форме Н-1;
- акт подписывается всеми членами комиссии;
- копии передаются пострадавшему, в инспекцию труда и в Фонд социального страхования.
Статья 187 — Обеспечение выплат и компенсаций:
- работодатель обязан возместить вред здоровью работника, в том числе оплатить лечение, реабилитацию и утраченный заработок.
Цитата:
Тут есть нюансы, даже если работник частично виновен в несчастном случае, право на компенсацию у него всё равно сохраняется - просто сумма может быть уменьшена.
Статья 164 ТК РК (Возмещение вреда, причинённого работнику):
- Работодатель возмещает вред, причинённый здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей, вне зависимости от того, кто виновен, кроме случаев, когда установлено:
- работник умышленно причинил вред своему здоровью;
- вред получен в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (и это подтверждено медзаключением);
- работник совершил уголовно наказуемое деяние, повлёкшее несчастный случай.
Статья 165 ТК РК (Вина работника):
- Если работник грубо нарушил требования охраны труда и это стало причиной несчастного случая, размер компенсации может быть уменьшен - но не отменён полностью, если только вред не был причинён умышленно.
Получается если в ходе расследования будет установлено, что со стороны пострадавшего нет вины - полная компенсация (лечение, утраченный заработок).
Частичная вина - компенсация сохраняется, но размер может быть уменьшен пропорционально степени вины (определяет комиссия или суд).
Полная вина (умысел/опьянение) - возможен полный отказ в компенсации.
