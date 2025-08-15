Отправлено: - 16:32

Михаил:

Пока не доказана степень вины предприятия и работника и об этом выдан официальный акт (а это должна срочно делать инспекция по труду)- никаких соглашательских документов.

[Исправлено: Kairat stayer, 15.08.2025 - 17:36]

Цитата:В материале нет упоминания об акте, это не значит, что его не составляют, наверняка процедура идёт. Работодатель обязан передать копию акта пострадавшему (или его представителю).Отмечают, что согласно Трудового кодекса РК - акт составляется не позднее 15 календарных дней с момента происшествия.Процедура: Издаётся приказ о создании комиссии по расследованию. В комиссию входят: представитель работодателя (обычно специалист по охране труда), представитель работника (или профсоюза, если есть), специалист по технике безопасности, представитель государственной инспекции труда (если травма тяжёлая или смертельная). Комиссия фиксирует обстоятельства, собирает показания, анализирует технику безопасности.Травма скорее всего квалифицирована как производственная (произошла на территории завода, во время работы, с использованием техники предприятия) акт Н-1 обязателен. При тяжёлой травме (а тут перелом с аппаратом Илизарова) - акт составляют в присутствии госинспектора труда.