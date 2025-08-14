НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Пенсионерка уже год живёт в общежитии после паводка в Костанае. Власти считают, что дом можно восстановить
 
 
Пенсионерка уже год живёт в общежитии после паводка в Костанае. Власти считают, что дом можно восстановить
Отправлено: 14.08.25 - 20:51
Отправлено: 14.08.25 - 20:51
В апреле прошлого года паводок полностью затопил дачный дом 63-летней Марины БОРИСЮК в ПКСТ «Садовод» (Наримановка), где она проживала постоянно. Водой повреждены мебель и бытовая техника. Но новое жилье ей не выделили. Почему?
Re: Пенсионерка уже год живёт в общежитии после паводка в...
Отправлено: 14.08.25 - 20:51
Отправлено: 14.08.25 - 20:51
#1
Интересно, это строение до потопа зарегистрировано как жилое помещение? Если нет, то восстанавливать за счет денег тех кто считает, что он ближе к кормушке!
Re: Пенсионерка уже год живёт в общежитии после паводка в...
Отправлено: 15.08.25 - 14:05
Отправлено: 15.08.25 - 14:05
#2
//для завершения ремонта ей требуется ещё около 3 млн тенге// - что и требовалось доказать.
а мне нужно 4, млн. дайте мне тоже.
