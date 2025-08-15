Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы

Мало провозгласить Закон и Порядок, надо еще только заниматься реализацией этого процесса, учитывая не только сознание и профессионализм! Самое главное еще во властных структурах присутствует коррупционная тяга к чужому и на халяву! И никто не боится нарушить Закон и порядок, сколько не призывай не совершать преступных деяний! Никто еще не занимался в этом направлении, поэтому этот процесс очень долгий и как правило возлагается на послушных учителей, чтобы они разбудили общественное сознание в стенах школ среди подрастающего поколения! Интересно какими рычагами?