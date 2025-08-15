НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52359
Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 12:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании Августовской конференции учителей заявил, что во власти больше нет семейно-клановой системы
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
334
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 12:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, ну... Еще бы тогда избавиться от финансово-промышленных групп созданных этой системой. А то как ни странно на всех денежных потоках семейно-клановые группы. Причем от верхушки, до акиматов районов
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
334
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 12:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот видишь суслика?
Нет
А он есть!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2114
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 13:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....так вот почему мы не развивались из за клановой системы,президент разрушил эту это предприятие так АЛГА СТРАНА.....
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
892
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 13:59
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я человек простой, когда в Казахстане говорят нет, значит ЕСТЬ.
Профайл
абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1055
Re: Токаев: Во власти больше нет семейно-клановой системы
Отправлено: 15.08.25 - 14:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало провозгласить Закон и Порядок, надо еще только заниматься реализацией этого процесса, учитывая не только сознание и профессионализм! Самое главное еще во властных структурах присутствует коррупционная тяга к чужому и на халяву! И никто не боится нарушить Закон и порядок, сколько не призывай не совершать преступных деяний! Никто еще не занимался в этом направлении, поэтому этот процесс очень долгий и как правило возлагается на послушных учителей, чтобы они разбудили общественное сознание в стенах школ среди подрастающего поколения! Интересно какими рычагами?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS