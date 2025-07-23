Отправлено: - 10:57

maxsaf: Вы так говорите, как будто это я туда те войска загнал. Надо было сразу выгонять весь Черноморский флот в Балтику, в первый же день независимости Украины. Но этого не сделала Украина, получили в итоге мирный референдум.Kairat stayer: Мирный референдум получили? Последствия - санкций, изоляция, далее будем наблюдать за развитием событий.При чём выгонять или не выгонять флот в Балтику? Также тогдашние правители трёх стран могли при развале СССР, по братски договорится о переходе Крыма под юрисдикцию России, в декабре 1991 года, под песни с балалайкой, гармошкой под 100 грамм. Кстати, в Беловежской пуще всё точно прошло мирно, без бюллетеней, вместо автоматов ручки, а вместо референдума рюмки, но это конечно, для сказочников и ура патриотов совсем другое.Референдум в Крыму противоречит конституции Украины, международное сообщество не признало результаты голосования, проведенного под угрозой насилия и запугивания со стороны российского военного вмешательства, нарушающего международное право, обсуждали ранее. Так же обсуждали, что крупномасштабное вторжение в 2022 году в ООН признали агрессией более 120 стран мира, из проголосовавших более 140 стран.Подробнее здесь: