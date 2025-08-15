НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Началась уборка урожая: Жумангарин поручил быстрее продать остатки зерна, чтобы освободить элеваторы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52358
Началась уборка урожая: Жумангарин поручил быстрее продать остатки зерна, чтобы освободить элеваторы
Отправлено: 15.08.25 - 10:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане началась уборка нового урожая, в связи с чем заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил поскорее освободить элеваторы путём продажи остатков зерна. Сейчас в элеваторах по стране хранится 2,2 млн тонн зерна, или 16% от общей вместимости.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
493
Re: Началась уборка урожая: Жумангарин поручил быстрее продать...
Отправлено: 15.08.25 - 10:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спешка нужна при ловле блох, куда они "побыстрее продадут"?! Сейчас попрёт пшеница с России, с Донбаса в том числе и в Казахстан, попробуют пусть ограничить ввоз, бумеранг молниеносно даст "в лоб"
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7329
Re: Началась уборка урожая: Жумангарин поручил быстрее продать...
Отправлено: 15.08.25 - 11:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Сейчас попрёт пшеница с России, с Донбаса в том числе и в Казахстан, попробуют пусть ограничить ввоз, бумеранг молниеносно даст "в лоб"


В прошлом году с 21 августа по 31 декабря 2024 года был запрет на ввоз пшеницы из России, далее с 1 января 2025 года Казахстан отменил запрет на импорт пшеницы. Новые ограничительные меры пока что не вводились, но возможны в будущем, будет зависеть от ситуации на рынке.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7329
Re: Началась уборка урожая: Жумангарин поручил быстрее продать...
Отправлено: 15.08.25 - 11:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмечают, что с января по апрель 2025 года стоимость зернового импорта из России сократилась в пять раз по пшенице, в четыре раза - по овсу, и в три раза - по кукурузе, всего на 35,7 млн. долларов США.

Российское зерно возможно будет дешевле казахстанского, при этом если своё не сможем продать, тогда для защиты интересов отечественных производителей зерна, как и в прошлом году введут запрет на ввоз.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7329
Началась уборка урожая: Жумангарин поручил быстрее продать остатки зерна, чтобы освободить элеваторы
Отправлено: 15.08.25 - 12:02
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Сейчас попрёт пшеница с России, с Донбаса в том числе и в Казахстан, попробуют пусть ограничить ввоз, бумеранг молниеносно даст "в лоб"


Бумерангом-то махать не трудно, можно и самому себе по макушке зарядить, возвращается. Кто кидает бумеранг в поле соседу, тот потом будет собирать урожай синяков у себя на лбу ;-) :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 15.08.2025 - 13:35]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS