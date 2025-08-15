Отправлено: - 11:40

ОГПУ:

Сейчас попрёт пшеница с России, с Донбаса в том числе и в Казахстан, попробуют пусть ограничить ввоз, бумеранг молниеносно даст "в лоб"

Цитата:В прошлом году с 21 августа по 31 декабря 2024 года был запрет на ввоз пшеницы из России, далее с 1 января 2025 года Казахстан отменил запрет на импорт пшеницы. Новые ограничительные меры пока что не вводились, но возможны в будущем, будет зависеть от ситуации на рынке.