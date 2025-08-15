Отправлено: - 14:28

Sul:

Форма должна быть

Цитата:форма должна быть, но покупать ее должно быть можно не в одном магазине и не за 65 тыс.лоббирование интересов не находите?не напоминает ситуацию с Аллюр?покупать и ввозить машину в РК самому запрещено!, затио через Лаврентьева по ставке Х2 - можно.ставить старлинк - табу!с маржой министерств - всегда пожалуйста.. и ТД