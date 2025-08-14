Re: Мясо сайгака можно купить только в четырёх регионах...

как мне недавно сказал товарищ, специалист по фауне- мы (люди)нарушили законы и правила природы. Распахали земли, где проходили миграционные пути сайгаков. Животные по привычке следуют своими тропами и теперь проходят по пахоте и по посевам. Естественно земледельцы несут ущерб.Фермеры возмущены и требуют ответных мер. В итоге власти дали разрешение на отстрел этих животных. При этом говорят, что популяция вышла из под контроля и наносит убытки сельскому хозяйству. В результате на рынке появилось мясо, которое называют диетическим. А Определенные лица получают солидный доход в карман. Правильно ли это все и насколько морально мне не ведомо.