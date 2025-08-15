НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную форму
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52356
Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную форму
Отправлено: 15.08.25 - 09:33
Мама двух младшеклассников Алия Туякбаева рассказала, что выбирать форму её семье не пришлось - школа заранее определила фасон и магазин, где её нужно покупать. Причём магазин оказался брендовым, а требования к внешнему виду детей с каждым годом становятся всё строже.
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
889
Re: Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную...
Отправлено: 15.08.25 - 09:33
#1
65 тысяч костюм тройка на ребенка) жан поль готье шьет?
S
* Sul
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.19
Сообщений:
12
Петиция в Казахстане: родители требуют отменить школьную форму
Отправлено: 15.08.25 - 10:13
#2
Комментарий проходит проверку.
