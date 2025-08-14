НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
88 миллионов ушли на коттедж и авто: раскрыта преступная схема с "Даму бала" в Кызылординской области
 
 
88 миллионов ушли на коттедж и авто: раскрыта преступная схема с "Даму бала" в Кызылординской области
Отправлено: 14.08.25 - 20:53
Отправлено: 14.08.25 - 20:53
В Кызылорде вынесли приговор по делу о хищении свыше 88 миллионов тенге у предпринимателей, работавших через платформу "Даму бала", предназначенную для поддержки детского спорта и творчества. В преступлении участвовали две женщины. Одна из них входила в состав мониторинговых групп при акимате.
Re: 88 миллионов ушли на коттедж и авто: раскрыта преступная...
Отправлено: 14.08.25 - 20:53
Отправлено: 14.08.25 - 20:53
#1
Вот еще страна пополнилась 2-мя судимыми! Скоро не судимых не будет, что означает, что страна уже будет входить в 4-ые страны!
Re: 88 миллионов ушли на коттедж и авто: раскрыта преступная...
Отправлено: 14.08.25 - 21:44
Отправлено: 14.08.25 - 21:44
#2
предназначенную для поддержки детского спорта и творчества
Мой брат заслуженный тренер спорта (со слов его супруги) возит своих подопечных на соревнования за свой счёт или родителей спортсменов. Эти же слова повторили семья моего шурина,их сын юный борец и объездил почти полмира,куча наград,однако со стороны чиновников от спорта ничего ни разу не получили.
Re: 88 миллионов ушли на коттедж и авто: раскрыта преступная...
Отправлено: 15.08.25 - 09:30
Отправлено: 15.08.25 - 09:30
#3
5 лет условно) смешно
