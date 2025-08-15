Отправлено: - 00:05

Чем дальше тем интересней. Это что за дичь такая, оставлять на время отпуска свои координаты? Что народ вообще в рабстве что ли? Например я уехал нв лечение в другой регион или страну, или просто в гости в брату сестре. И тут мне названивает начальник чтоб я помог решить какие то вопросы? У нас что решаются глобальные вопросы существования земного шара? Любой начальник обязан на своём предприятии иметь замену специалистам, а не экономить на всём подрят! А потом в случаи форс мажора терроризировать ушедшего в отпуск. Это нарушает права человека на заслуженный отпуск! И чем интересно руководствуются в минтруда создавая нелепые постановления законы? Думаю только лобби толтосумов! Профсоюзы ау?? вы где ?? Или тоже уже ручными стали?