Может ли начальник писать во время отпуска: ответ Минтруда
Может ли начальник писать или звонить сотруднику во время его законного отпуска? Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились за комментарием в пресс-службу Министерства труда.
Re: Может ли начальник писать во время отпуска: ответ Минтруда
Чем дальше тем интересней. Это что за дичь такая, оставлять на время отпуска свои координаты? Что народ вообще в рабстве что ли? Например я уехал нв лечение в другой регион или страну, или просто в гости в брату сестре. И тут мне названивает начальник чтоб я помог решить какие то вопросы? У нас что решаются глобальные вопросы существования земного шара? Любой начальник обязан на своём предприятии иметь замену специалистам, а не экономить на всём подрят! А потом в случаи форс мажора терроризировать ушедшего в отпуск. Это нарушает права человека на заслуженный отпуск! И чем интересно руководствуются в минтруда создавая нелепые постановления законы? Думаю только лобби толтосумов! Профсоюзы ау?? вы где ?? Или тоже уже ручными стали? :-x
Re: Может ли начальник писать во время отпуска: ответ Минтруда
прям все такие ранимые куда деваться. Если к примеру ушла бухгалтер или не сдала отчетность, или сделка с клиентом недоведена до конца, к чему это нытье?
