НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нет планов поднимать МЗП - Жумангарин “отменил“ заявление Минтруда
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52356
Нет планов поднимать МЗП - Жумангарин “отменил“ заявление Минтруда
Отправлено: 14.08.25 - 15:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-премьер-министра национальной экономики Серика Жумангарина спросили о ранее анонсированных планах по увеличению минимальной заработной платы в Казахстане до 90 тысяч тенге с 1 января 2026 года.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
792
Re: Нет планов поднимать МЗП - Жумангарин “отменил“ заявление...
Отправлено: 14.08.25 - 15:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорит несколько институтов проводят исследование, чтобы поднять МЗП аж на 5 тысяч. Афигеть, какая труднейшая работа. Вот плоды нашей гордой независимости
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8361
Re: Нет планов поднимать МЗП - Жумангарин “отменил“ заявление...
Отправлено: 15.08.25 - 07:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
чтобы поднять МЗП аж на 5 тысяч. А


Нетрудно ДОГАДАТЬСЯ сколько же бюджетных денег затрачено на эти исследования и причем сразу в НЕСКОЛЬКИХ институтах с сотенными штатами людей ( гулять так гулять- не на свои же) - наверное сумма эта ЗНАЧИТЕЛЬНО превосходит эти ПЯТЬ ТЫСЯЧ тенге.

Жумангарин потом наверное ВСТАВИЛ по полной и Светке и Мадишке.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 82
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS