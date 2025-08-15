НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«История без конца» в знак юбилея - Ровно 110 лет назад костанайский областной музей начинал с глобуса и телескопа
 
 
«История без конца» в знак юбилея - Ровно 110 лет назад костанайский областной музей начинал с глобуса и телескопа
Отправлено: 15.08.25 - 00:09
Свой 110-й юбилей Костанайский областной историко-краеведческий музей встретил в строительных лесах: второй этап реконструкции еще в самом разгаре. Все это время экспонаты, закутанные и уложенные в коробки, будто просили: «Покажите нас людям!» И руководство решило открыть две выставки одновременно: «История без конца» и «Души и сердца вдохновения». Начнем по порядку. Как говорят блогеры, давайте разбираться.
Re: «История без конца» в знак юбилея - Ровно 110 лет назад...
Отправлено: 15.08.25 - 00:09
#1
Всё это очень хорошо, только вот не нужно забывать советский период казахстана, давший наивысший толчек развития страны во всём, и за такой короткий период! Этому тоже необходимо предоставить несколько залов, дабы не было пробелов в истории, время летит!
