Свой 110-й юбилей Костанайский областной историко-краеведческий музей встретил в строительных лесах: второй этап реконструкции еще в самом разгаре. Все это время экспонаты, закутанные и уложенные в коробки, будто просили: «Покажите нас людям!» И руководство решило открыть две выставки одновременно: «История без конца» и «Души и сердца вдохновения». Начнем по порядку. Как говорят блогеры, давайте разбираться.