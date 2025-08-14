НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Мясо сайгака можно купить только в четырёх регионах Казахстана – список рынков
В Казахстане начали реализовывать мясо сайгаков. По данным территориальных департаментов торговли и защиты прав потребителей, мясо сайгаков продают пока лишь в четырёх регионах страны. Где и по какой цене его можно купить?
В дестве мы ели шашлычёк из сайгага,отец из тургая привозил,вкуснятина...
Я бы и сейчас купил с удовольствием
-"Мы лишние на этом празднике жизни"
как мне недавно сказал товарищ, специалист по фауне- мы (люди)нарушили законы и правила природы. Распахали земли, где проходили миграционные пути сайгаков. Животные по привычке следуют своими тропами и теперь проходят по пахоте и по посевам. Естественно земледельцы несут ущерб.Фермеры возмущены и требуют ответных мер. В итоге власти дали разрешение на отстрел этих животных. При этом говорят, что популяция вышла из под контроля и наносит убытки сельскому хозяйству. В результате на рынке появилось мясо, которое называют диетическим. А Определенные лица получают солидный доход в карман. Правильно ли это все и насколько морально мне не ведомо.
Погуглил, есть предложения по продажам мяса сайгака в Костанае и Тоболе. В одном месте отмечено, что мясо сайгака тушками 1600 тенге за 1 кг. (тушка 22 кг.) в другом цена не указана, зато заявляют, что всё официально, документы имеются. На мой взгляд, никаких препонов не должно быть, пусть реализуют.
Анонсируют, что в сентябре 2025 года на полках магазинов появятся колбасные изделия и тушенки из мяса сайгаков местного производства, говорят опытные образцы представили на научной конференции в Костанае.

Не всё так плохо, жить становится лучше, жить становится веселей, пейте, ешьте и пируйте на здоровье!

Подробнее здесь:

