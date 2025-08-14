Re: 88 миллионов ушли на коттедж и авто: раскрыта преступная...

Отправлено: - 21:44

предназначенную для поддержки детского спорта и творчества

Мой брат заслуженный тренер спорта (со слов его супруги) возит своих подопечных на соревнования за свой счёт или родителей спортсменов. Эти же слова повторили семья моего шурина,их сын юный борец и объездил почти полмира,куча наград,однако со стороны чиновников от спорта ничего ни разу не получили.