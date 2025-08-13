Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен сотрудничать с китайским мегаполисом
Меморандум о взаимопонимании и углублении сотрудничества подписали 12 августа аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и мэр народного правительства города Хэфэй Ло ЮНЬФЭН. В тот же день гость встретился с акимом области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ. Читать новость
Как я и написал в Инсте, даже какая то удаленная русскоязычная область отходит в сторону Китая из под российского влияния и Россия просто теряет нас, хотя казалось бы, этот удел соседствующих с Китаем областей. Ну вот докатилось и до нас..
Только сел казахский учить, а уже надо на китайский переучиваться))
кто-нибудь скажите уже им, что есть ссылки на бесплатное их использование). а еще можно софт писать, промты всякие, адаптировать под любые нужды. Господин Кумар настоятельно намерен все-таки продуктами отдать?
Шире нужно мыслить, не так всё просто, чтобы изготовить конечный продукт, который будет пользоваться спросом, нужны современные технологии, китайцы могут их предложить.
Китайский представитель говорит, что наш город лидирует не только в производстве автомобилей, но и бытовой техники, дисплеев для смартфонов и ноутбуков. Мы готовы предложить новые технологии, включая автомобили на новых источниках энергии, и обмениваться опытом.
Сейчас солнечные панели и батарей пользуются спросом, можно это направление прорабатывать. Во время СССР функционировали овце совхозы, в каждом отделении совхозов были в среднем по 4 отделении, в каждом из них до 10 000 баранов. Можно развивать лёгкую промышленность - шерсть своя, построить завод с помощью китайцев, производить ткани, не синтетика, тоже будет пользоваться спросом на рынке. Опыт был - КСК в период советов работал же. Баранину можно отправлять в Китай.
Недавно заметка была, что китайцы заинтересованы в разработке месторождения, организуют высокотехнологичное производство, пусть работают. Главное чтобы было взаимовыгодно, с соблюдением экологических требований.
Вариантов достаточно, можно адаптировать китайские технологии быстровозводимого и энергоэффективного строительства домов и многоэтажек. Отмечают, что Китай уже имеет опыт строительства в суровых климатах Синьцзяне и на северо-востоке страны (Хэйлунцзян), где зимние температуры опускаются до –35 –40 °C. Хотя бы для индивидуального жилья, изготавливать по китайским технологиям проработанные блоки для модульного строительства и сэндвич-панелей с высокой теплоизоляцией, при малой толщине стены и.т.д.
.....как она может потерять нас если они нас оккупировали? завод литейный построили арматура там,мосты для большегруза,Камаз мы сабираем,АЭС строят,сами нихрена не можем учёных у нас жёк,они вон ездят жопы в европах протирают а толку опять жёк,так заводы и прочее то китайцы строят то россияне,цементный завод и то толком не можем запустить...
