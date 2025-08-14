НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Мясо сайгака можно купить только в четырёх регионах Казахстана – список рынков
 
 
Мясо сайгака можно купить только в четырёх регионах Казахстана – список рынков
Отправлено: 14.08.25 - 16:42
В Казахстане начали реализовывать мясо сайгаков. По данным территориальных департаментов торговли и защиты прав потребителей, мясо сайгаков продают пока лишь в четырёх регионах страны. Где и по какой цене его можно купить?
Читать новость

Re: Мясо сайгака можно купить только в четырёх регионах...
Отправлено: 14.08.25 - 16:42
#1
В дестве мы ели шашлычёк из сайгага,отец из тургая привозил,вкуснятина...
Я бы и сейчас купил с удовольствием
Re: Мясо сайгака можно купить только в четырёх регионах...
Отправлено: 14.08.25 - 17:15
#2
-"Мы лишние на этом празднике жизни"
