НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен сотрудничать с китайским мегаполисом
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52349
Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен сотрудничать с китайским мегаполисом
Отправлено: 13.08.25 - 20:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меморандум о взаимопонимании и углублении сотрудничества подписали 12 августа аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и мэр народного правительства города Хэфэй Ло ЮНЬФЭН. В тот же день гость встретился с акимом области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45867
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 13.08.25 - 20:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я и написал в Инсте, даже какая то удаленная русскоязычная область отходит в сторону Китая из под российского влияния и Россия просто теряет нас, хотя казалось бы, этот удел соседствующих с Китаем областей.
Ну вот докатилось и до нас..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28451
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 13.08.25 - 20:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Как я и написал в Инсте, даже какая то удаленная русскоязычная область отходит в сторону Китая из под российского влияния и Россия просто теряет нас, хотя казалось бы, этот удел соседствующих с Китаем областей. Ну вот докатилось и до нас..

Только сел казахский учить, а уже надо на китайский переучиваться))
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
790
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 14.08.25 - 08:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну да с собственным интеллектом туго, приходится к искусственному тянуться, да еще и к китайскому
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
886
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 14.08.25 - 09:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто-нибудь скажите уже им, что есть ссылки на бесплатное их использование). а еще можно софт писать, промты всякие, адаптировать под любые нужды.
Господин Кумар настоятельно намерен все-таки продуктами отдать?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7322
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 14.08.25 - 12:01
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
кто-нибудь скажите уже им, что есть ссылки на бесплатное их использование). а еще можно софт писать, промты всякие, адаптировать под любые нужды. Господин Кумар настоятельно намерен все-таки продуктами отдать?


Шире нужно мыслить, не так всё просто, чтобы изготовить конечный продукт, который будет пользоваться спросом, нужны современные технологии, китайцы могут их предложить.

Китайский представитель говорит, что наш город лидирует не только в производстве автомобилей, но и бытовой техники, дисплеев для смартфонов и ноутбуков. Мы готовы предложить новые технологии, включая автомобили на новых источниках энергии, и обмениваться опытом.

Сейчас солнечные панели и батарей пользуются спросом, можно это направление прорабатывать. Во время СССР функционировали овце совхозы, в каждом отделении совхозов были в среднем по 4 отделении, в каждом из них до 10 000 баранов. Можно развивать лёгкую промышленность - шерсть своя, построить завод с помощью китайцев, производить ткани, не синтетика, тоже будет пользоваться спросом на рынке. Опыт был - КСК в период советов работал же. Баранину можно отправлять в Китай.

Недавно заметка была, что китайцы заинтересованы в разработке месторождения, организуют высокотехнологичное производство, пусть работают. Главное чтобы было взаимовыгодно, с соблюдением экологических требований.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7322
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 14.08.25 - 12:18
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вариантов достаточно, можно адаптировать китайские технологии быстровозводимого и энергоэффективного строительства домов и многоэтажек. Отмечают, что Китай уже имеет опыт строительства в суровых климатах Синьцзяне и на северо-востоке страны (Хэйлунцзян), где зимние температуры опускаются до –35 –40 °C. Хотя бы для индивидуального жилья, изготавливать по китайским технологиям проработанные блоки для модульного строительства и сэндвич-панелей с высокой теплоизоляцией, при малой толщине стены и.т.д.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7322
Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен сотрудничать с китайским мегаполисом
Отправлено: 14.08.25 - 13:24
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
кто-нибудь скажите уже им, что есть ссылки на бесплатное их использование). а еще можно софт писать, промты всякие, адаптировать под любые нужды. Господин Кумар настоятельно намерен все-таки продуктами отдать?


Цитата:
Kairat stayer:
Шире нужно мыслить, не так всё просто, чтобы изготовить конечный продукт, который будет пользоваться спросом, нужны современные технологии, китайцы могут их предложить.

Китайский представитель говорит, что наш город лидирует не только в производстве автомобилей, но и бытовой техники, дисплеев для смартфонов и ноутбуков. Мы готовы предложить новые технологии, включая автомобили на новых источниках энергии, и обмениваться опытом.


Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 100, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS