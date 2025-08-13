Отправлено: - 12:01

директор пляжа:

кто-нибудь скажите уже им, что есть ссылки на бесплатное их использование). а еще можно софт писать, промты всякие, адаптировать под любые нужды. Господин Кумар настоятельно намерен все-таки продуктами отдать?

Цитата:Шире нужно мыслить, не так всё просто, чтобы изготовить конечный продукт, который будет пользоваться спросом, нужны современные технологии, китайцы могут их предложить.Китайский представитель говорит, что наш город лидирует не только в производстве автомобилей, но и бытовой техники, дисплеев для смартфонов и ноутбуков. Мы готовы предложить новые технологии, включая автомобили на новых источниках энергии, и обмениваться опытом.Сейчас солнечные панели и батарей пользуются спросом, можно это направление прорабатывать. Во время СССР функционировали овце совхозы, в каждом отделении совхозов были в среднем по 4 отделении, в каждом из них до 10 000 баранов. Можно развивать лёгкую промышленность - шерсть своя, построить завод с помощью китайцев, производить ткани, не синтетика, тоже будет пользоваться спросом на рынке. Опыт был - КСК в период советов работал же. Баранину можно отправлять в Китай.Недавно заметка была, что китайцы заинтересованы в разработке месторождения, организуют высокотехнологичное производство, пусть работают. Главное чтобы было взаимовыгодно, с соблюдением экологических требований.