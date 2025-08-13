НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен сотрудничать с китайским мегаполисом
 
 
Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен сотрудничать с китайским мегаполисом
Отправлено: 13.08.25 - 20:03
Меморандум о взаимопонимании и углублении сотрудничества подписали 12 августа аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и мэр народного правительства города Хэфэй Ло ЮНЬФЭН. В тот же день гость встретился с акимом области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ.
111
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 13.08.25 - 20:03
#1
Как я и написал в Инсте, даже какая то удаленная русскоязычная область отходит в сторону Китая из под российского влияния и Россия просто теряет нас, хотя казалось бы, этот удел соседствующих с Китаем областей.
Ну вот докатилось и до нас..
maxsaf
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 13.08.25 - 20:10
#2
Цитата:
111:
Как я и написал в Инсте, даже какая то удаленная русскоязычная область отходит в сторону Китая из под российского влияния и Россия просто теряет нас, хотя казалось бы, этот удел соседствующих с Китаем областей. Ну вот докатилось и до нас..

Только сел казахский учить, а уже надо на китайский переучиваться))
рихард
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 14.08.25 - 08:53
#3
ну да с собственным интеллектом туго, приходится к искусственному тянуться, да еще и к китайскому
директор пляжа
Re: Мы им продукты, они нам ИИ - Как Костанай намерен...
Отправлено: 14.08.25 - 09:25
#4
кто-нибудь скажите уже им, что есть ссылки на бесплатное их использование). а еще можно софт писать, промты всякие, адаптировать под любые нужды.
Господин Кумар настоятельно намерен все-таки продуктами отдать?
