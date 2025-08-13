Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 09:43
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался о том, почему в школах Казахстана открывают всё больше казахских классов. У ведомства нет цели сократить русские классы, заверил глава Минпросвещения.
Отправлено: 13.08.25 - 20:01
Мне интересна например война между Россией и Украиной, вот если бы телеграмм был на казахском и ютуб, я бы уже за эти 4 года в совершенстве владел бы казахским, главное чтоб было интересно
Отправлено: 13.08.25 - 20:04
Цитата:
Это только при Токаеве перестали. При Назарбаеве поактивнее продвигали, со всеми вытекающими.
111:
У нас не тыкают казахским
У нас не тыкают казахским
Это только при Токаеве перестали. При Назарбаеве поактивнее продвигали, со всеми вытекающими.
Отправлено: 13.08.25 - 20:06
Цитата:
Цитата:
При нем вообще казахского практически не было и Алма-Ата русскоязычная благодаря ему до сих пор
maxsaf:
Цитата:
При Назарбаеве поактивнее продвигали, со всеми вытекающими.
При нем вообще казахского практически не было и Алма-Ата русскоязычная благодаря ему до сих пор
Отправлено: 13.08.25 - 20:12
Цитата:
Он лично на заседаниях правительства требовал по казахски говорить, а Токаев разрешил кому как удобно, общаться.
111:
При нем вообще казахского практически не было и Алма-Ата русскоязычная благодаря ему до сих пор
При нем вообще казахского практически не было и Алма-Ата русскоязычная благодаря ему до сих пор
Он лично на заседаниях правительства требовал по казахски говорить, а Токаев разрешил кому как удобно, общаться.
Отправлено: 13.08.25 - 21:40
Цитата:
Цитата:
Ладно чесать то, смешно уже с тебя становится, он говорил на русском всегда к тому же.
Да мало ли что он там говорил и 2030 тоже туда же в зад, его никто не слушал, от слова Вообще
Гораздо опасней дипломат, который на эту тему говорит публично одно, делая другое..
maxsaf:
Цитата:
Он лично на заседаниях правительства требовал по казахски говорить, а Токаев ра
Ладно чесать то, смешно уже с тебя становится, он говорил на русском всегда к тому же.
Да мало ли что он там говорил и 2030 тоже туда же в зад, его никто не слушал, от слова Вообще
Гораздо опасней дипломат, который на эту тему говорит публично одно, делая другое..
Отправлено: 14.08.25 - 00:11
Цитата:
Отдайте на пару лет какой либо семье из Торгая, желательно в сельскую местность и что бы без Интернета- через год-два будет ЧЕСАТЬ на казахском как истинный казах, а эти предметы типа физика, химия, математика, литература и прочее - никуда не денуться - он их легко нагонит- тем более: -дома у вас разговорной практики у него не будет, при всем вашем желании- будут одни понты и надувание щёк- "...мы учим казахский язык..."
[Исправлено: ACROS, 14.08.2025 - 01:24]
111:
с ним только по казахски, что пока невозможно
с ним только по казахски, что пока невозможно
Отдайте на пару лет какой либо семье из Торгая, желательно в сельскую местность и что бы без Интернета- через год-два будет ЧЕСАТЬ на казахском как истинный казах, а эти предметы типа физика, химия, математика, литература и прочее - никуда не денуться - он их легко нагонит- тем более: -дома у вас разговорной практики у него не будет, при всем вашем желании- будут одни понты и надувание щёк- "...мы учим казахский язык..."
[Исправлено: ACROS, 14.08.2025 - 01:24]
Отправлено: 14.08.25 - 01:45
Цитата:
Обоснуй
111:
Ладно чесать то, смешно уже с тебя становится
Ладно чесать то, смешно уже с тебя становится
Обоснуй
Отправлено: 14.08.25 - 01:49
Цитата:
А чё только его, чё бы сразу всех не отдать? Может госпрограмму какую нибудь под это дело запилить, лагеря там построить для всех желающих учить язык с погружением в среду? Все ради высокой цели...
ACROS:
Отдайте на пару лет какой либо семье из Торгая, желательно в сельскую местность
Отдайте на пару лет какой либо семье из Торгая, желательно в сельскую местность
А чё только его, чё бы сразу всех не отдать? Может госпрограмму какую нибудь под это дело запилить, лагеря там построить для всех желающих учить язык с погружением в среду? Все ради высокой цели...
Отправлено: 14.08.25 - 08:07
Цитата:
Один великий деятель как то высказался по борьбе с проституци, не дословно, но по смыслу: - "..надо им легализовать и предоставить статус ИП- налоги, медстраховка, соц.пакеты, пожарная, санитарная инспекция, СЭС, мед.книжка, социальная ответственность бизнеса, аренда помещении, охрана, страховка здании, канализация, тепло, вода, газ, интернет, заявки, очередь и прочее адм. и текущие затраты - и через год-два явлении проституции изчезнет само-собой, то есть ЗАБЮРОКРАТИРИЗОВАТЬ сам процесс..."
maxsaf:
Может госпрограмму какую нибудь под это дело запилить,
Может госпрограмму какую нибудь под это дело запилить,
Один великий деятель как то высказался по борьбе с проституци, не дословно, но по смыслу: - "..надо им легализовать и предоставить статус ИП- налоги, медстраховка, соц.пакеты, пожарная, санитарная инспекция, СЭС, мед.книжка, социальная ответственность бизнеса, аренда помещении, охрана, страховка здании, канализация, тепло, вода, газ, интернет, заявки, очередь и прочее адм. и текущие затраты - и через год-два явлении проституции изчезнет само-собой, то есть ЗАБЮРОКРАТИРИЗОВАТЬ сам процесс..."
