Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 21:42
Кто тебе такое сказал, опять сочиняешь или фантазируешь?
maxsaf:
Украина упирается,
Кто тебе такое сказал, опять сочиняешь или фантазируешь?
Отправлено: 13.08.25 - 21:46
Вы ничего не путаете: - не Саба начал войну.
maxsaf:
Но Сабе нужна войнушка.
Но Сабе нужна войнушка.
Вы ничего не путаете: - не Саба начал войну.
Отправлено: 13.08.25 - 21:49
Классный пост!!! И главное- содержательный.
Кто нибудь ДОЧИТАЛ до конца??
YESNO:
государства ЕС и
государства ЕС и
Классный пост!!! И главное- содержательный.
Кто нибудь ДОЧИТАЛ до конца??
Отправлено: 13.08.25 - 22:29
И не я. И тем не менее он тут в ненависти ко мне постоянно признается.
ACROS:
Вы ничего не путаете: - не Саба начал войну.
Вы ничего не путаете: - не Саба начал войну.
И не я. И тем не менее он тут в ненависти ко мне постоянно признается.
Отправлено: 13.08.25 - 23:45
Давайте, рассуждать: что такое ИСТОРИЯ- ПРОДАЖНАЯ женщина для политиков, так по крайней мере говорят, знающие люди.
Вы ДОСКОНАЛЬНО и ТОЧНО знаете историю Казахстана ???
Не думаю- и наверное её НЕ ЗНАЕТ точно и досконально ни НИ ОДИН казахский историк.
Почему так: что у нас не было своих казахских летописцев, да никогда в это не поверю, хоть что то должно было зафиксироваться. Нет информации - значит это КОМУ то нужно было и ВЫГОДНО.
Кому и Зачем - даже и не могу предположить.
Зачем так далеко, приведу вам факты современные: - сейчас многие районы области празднуют круглые даты образования - кому 70-лет, кому 65-лет, кому то ещё сколько то и районы, силами местных литераторов и историков, в срочном порядке пишут книги, брошюры об истории района.
Я точно знаю что есть НЕГЛАСНАЯ установка, не знаю от кого исходит- но, могу только догадываться на примере отмены названия сельских Спартакиад "Тын-Целина" - не акцентировать внимание именно на СОВЕТСКИЙ период становления районов, в частности времён освоения целинных и залежных земель и оргнизации совхозов, и даже если и упоминать, то ВСКОЛЬЗ и ВКРАТЦЕ; больше писать о времени становления района в трудные, но независимые 2000-е и о успешном развитии районов в дальнейшем и до сегодняшнего дня - так сказатьв форсированно-иновационном ритме.
Вот вам СВЕЖИЙ пример ДОСТОВЕРНОСТИ истории-продажной женщины политиков.
Потихоньку стирается история становления районов, подрастающее поколение уже не знает или скажем так: - ей просто не доноситься правдивые моменты.
И так по крупице-крупице истории и НЕТ истинной действительности, а есть только ПРАВДА- удобная тому или иному правящему режиму власти.
Вот так примерно и делается ИСТОРИЯ - всё идёт по СПИРАЛИ - я думаю и древности были ТОЧНО такие или примерно такие методы написания так называемой исторической ПРАВДЫ.
Это я так: - о роли и месте татар в освоении Крыма и о БЕЗАПЕЛЯЦИОННОСТИ заявления и о начале становления государственности казахов и именно с момента начала правления Назарбаева.
Отправлено: 13.08.25 - 23:46
Я же вам писал: - от любви до ненависти- один шаг или наоборот- кому как удобно.
maxsaf:
он тут в ненависти ко мне постоянно признается
он тут в ненависти ко мне постоянно признается
Я же вам писал: - от любви до ненависти- один шаг или наоборот- кому как удобно.
Отправлено: 14.08.25 - 01:42
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает «Страна.ua».
«Что касается моей позиции — она не изменилась, потому что она основана на фундаменте Конституции Украины. Пока Конституция государства не изменена, позиция гаранта этой Конституции не может меняться», — заявил Зеленский.
По его словам, любые вопросы относительно территориальной целостности Украины не могут обсуждаться без учета воли украинцев и властей республики.
111:
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает «Страна.ua».
«Что касается моей позиции — она не изменилась, потому что она основана на фундаменте Конституции Украины. Пока Конституция государства не изменена, позиция гаранта этой Конституции не может меняться», — заявил Зеленский.
По его словам, любые вопросы относительно территориальной целостности Украины не могут обсуждаться без учета воли украинцев и властей республики.
Отправлено: 14.08.25 - 01:50
То есть ты слова Фадеева не читал и уже мечешь в одну сторону?
maxsaf:
То есть ты слова Фадеева не читал и уже мечешь в одну сторону?
Отправлено: 14.08.25 - 01:55
'Код:
Брехать то зачем?
Еще ничего не известно об 15 августа..
Ты с чего взял то?
maxsaf:
Брехать то зачем?
Еще ничего не известно об 15 августа..
Ты с чего взял то?
Отправлено: 14.08.25 - 01:56
И что же такого он сказал?
111:
И что же такого он сказал?
Отправлено: 14.08.25 - 01:57
Хех..
ну там сам смотри
Отправлено: 14.08.25 - 01:58
А кто брешет?
111:
А кто брешет?
Отправлено: 14.08.25 - 01:58
Ну, там сам смотрю
111:
Отправлено: 14.08.25 - 02:00
А что будет 15 августа?
111:
А что будет 15 августа?
Отправлено: 14.08.25 - 02:01
