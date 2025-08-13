НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 565 из 566«1...563564565566»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45867
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 21:42
#8461
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Украина упирается,

Кто тебе такое сказал, опять сочиняешь или фантазируешь?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 21:46
#8462
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но Сабе нужна войнушка.


Вы ничего не путаете: - не Саба начал войну.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 21:49
#8463
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
государства ЕС и


Классный пост!!! И главное- содержательный.
Кто нибудь ДОЧИТАЛ до конца??
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28451
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 22:29
#8464
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вы ничего не путаете: - не Саба начал войну.

И не я. И тем не менее он тут в ненависти ко мне постоянно признается.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 23:45
#8465
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
прежде чем судить изучите историю вопроса, не надо безапелляционно что то заявлять


Давайте, рассуждать: что такое ИСТОРИЯ- ПРОДАЖНАЯ женщина для политиков, так по крайней мере говорят, знающие люди.
Вы ДОСКОНАЛЬНО и ТОЧНО знаете историю Казахстана ???
Не думаю- и наверное её НЕ ЗНАЕТ точно и досконально ни НИ ОДИН казахский историк.
Почему так: что у нас не было своих казахских летописцев, да никогда в это не поверю, хоть что то должно было зафиксироваться. Нет информации - значит это КОМУ то нужно было и ВЫГОДНО.
Кому и Зачем - даже и не могу предположить.
Зачем так далеко, приведу вам факты современные: - сейчас многие районы области празднуют круглые даты образования - кому 70-лет, кому 65-лет, кому то ещё сколько то и районы, силами местных литераторов и историков, в срочном порядке пишут книги, брошюры об истории района.
Я точно знаю что есть НЕГЛАСНАЯ установка, не знаю от кого исходит- но, могу только догадываться на примере отмены названия сельских Спартакиад "Тын-Целина" - не акцентировать внимание именно на СОВЕТСКИЙ период становления районов, в частности времён освоения целинных и залежных земель и оргнизации совхозов, и даже если и упоминать, то ВСКОЛЬЗ и ВКРАТЦЕ; больше писать о времени становления района в трудные, но независимые 2000-е и о успешном развитии районов в дальнейшем и до сегодняшнего дня - так сказатьв форсированно-иновационном ритме.
Вот вам СВЕЖИЙ пример ДОСТОВЕРНОСТИ истории-продажной женщины политиков.
Потихоньку стирается история становления районов, подрастающее поколение уже не знает или скажем так: - ей просто не доноситься правдивые моменты.
И так по крупице-крупице истории и НЕТ истинной действительности, а есть только ПРАВДА- удобная тому или иному правящему режиму власти.

Вот так примерно и делается ИСТОРИЯ - всё идёт по СПИРАЛИ - я думаю и древности были ТОЧНО такие или примерно такие методы написания так называемой исторической ПРАВДЫ.
Это я так: - о роли и месте татар в освоении Крыма и о БЕЗАПЕЛЯЦИОННОСТИ заявления и о начале становления государственности казахов и именно с момента начала правления Назарбаева.

[Исправлено: ACROS, 14.08.2025 - 00:51]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 23:46
#8466
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
он тут в ненависти ко мне постоянно признается


Я же вам писал: - от любви до ненависти- один шаг или наоборот- кому как удобно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28451
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.08.25 - 01:42
#8467
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Кто тебе такое сказал, опять сочиняешь или фантазируешь?

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает «Страна.ua».

«Что касается моей позиции — она не изменилась, потому что она основана на фундаменте Конституции Украины. Пока Конституция государства не изменена, позиция гаранта этой Конституции не может меняться», — заявил Зеленский.

По его словам, любые вопросы относительно территориальной целостности Украины не могут обсуждаться без учета воли украинцев и властей республики.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45867
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.08.25 - 01:50
#8468
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

То есть ты слова Фадеева не читал и уже мечешь в одну сторону?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45867
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.08.25 - 01:55
#8469
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

'Код:
'
Брехать то зачем?
Еще ничего не известно об 15 августа..
Ты с чего взял то?


Профайл 










	



maxsaf


§ maxsaf







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
27.05.18
Сообщений: 
28451








  Флуд и оффтопик (часть 9)


Отправлено: 14.08.25 - 01:56


#8470 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
111:
То есть ты слова Фадеева не читал и уже мечешь в одну сторону?

И что же такого он сказал?


Профайл 










	



1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
45867








  Флуд и оффтопик (часть 9)


Отправлено: 14.08.25 - 01:57


#8471 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
maxsaf:

Хех.. 
ну там сам смотри


Профайл 










	



maxsaf


§ maxsaf







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
27.05.18
Сообщений: 
28451








  Флуд и оффтопик (часть 9)


Отправлено: 14.08.25 - 01:58


#8472 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
111:
Брехать то зачем?

А кто брешет?


Профайл 










	



maxsaf


§ maxsaf







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
27.05.18
Сообщений: 
28451








  Флуд и оффтопик (часть 9)


Отправлено: 14.08.25 - 01:58


#8473 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
111:
ну там сам смотри

Ну, там сам смотрю


Профайл 










	



maxsaf


§ maxsaf







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
27.05.18
Сообщений: 
28451








  Флуд и оффтопик (часть 9)


Отправлено: 14.08.25 - 02:00


#8474 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
111:
Еще ничего не известно об 15 августа..

А что будет 15 августа?


Профайл 










	



1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
45867








  Флуд и оффтопик (часть 9)


Отправлено: 14.08.25 - 02:01


#8475 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Блин, столько писем скопилось



Профайл 









Страница 565 из 566«1...563564565566»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »















		
    
			
  • 
				
    
					
    
					Быстрый ответ в эту тему
					
    
				
    	
			
    • 
		





	













Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией  и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   
        [ Регистрация ]

  максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]


 







Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи:  Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать


 
XML / RSS