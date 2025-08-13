Отправлено: - 23:45

saba:

прежде чем судить изучите историю вопроса, не надо безапелляционно что то заявлять

[Исправлено: ACROS, 14.08.2025 - 00:51]

Цитата:Давайте, рассуждать: что такое ИСТОРИЯ- ПРОДАЖНАЯ женщина для политиков, так по крайней мере говорят, знающие люди.Вы ДОСКОНАЛЬНО и ТОЧНО знаете историю Казахстана ???Не думаю- и наверное её НЕ ЗНАЕТ точно и досконально ни НИ ОДИН казахский историк.Почему так: что у нас не было своих казахских летописцев, да никогда в это не поверю, хоть что то должно было зафиксироваться. Нет информации - значит это КОМУ то нужно было и ВЫГОДНО.Кому и Зачем - даже и не могу предположить.Зачем так далеко, приведу вам факты современные: - сейчас многие районы области празднуют круглые даты образования - кому 70-лет, кому 65-лет, кому то ещё сколько то и районы, силами местных литераторов и историков, в срочном порядке пишут книги, брошюры об истории района.Я точно знаю что есть НЕГЛАСНАЯ установка, не знаю от кого исходит- но, могу только догадываться на примере отмены названия сельских Спартакиад "Тын-Целина" - не акцентировать внимание именно на СОВЕТСКИЙ период становления районов, в частности времён освоения целинных и залежных земель и оргнизации совхозов, и даже если и упоминать, то ВСКОЛЬЗ и ВКРАТЦЕ; больше писать о времени становления района в трудные, но независимые 2000-е и о успешном развитии районов в дальнейшем и до сегодняшнего дня - так сказатьв форсированно-иновационном ритме.Вот вам СВЕЖИЙ пример ДОСТОВЕРНОСТИ истории-продажной женщины политиков.Потихоньку стирается история становления районов, подрастающее поколение уже не знает или скажем так: - ей просто не доноситься правдивые моменты.И так по крупице-крупице истории и НЕТ истинной действительности, а есть только ПРАВДА- удобная тому или иному правящему режиму власти.Вот так примерно и делается ИСТОРИЯ - всё идёт по СПИРАЛИ - я думаю и древности были ТОЧНО такие или примерно такие методы написания так называемой исторической ПРАВДЫ.Это я так: - о роли и месте татар в освоении Крыма и о БЕЗАПЕЛЯЦИОННОСТИ заявления и о начале становления государственности казахов и именно с момента начала правления Назарбаева.