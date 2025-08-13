НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
За незаконные спецсигналы осудили водителя в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52349
За незаконные спецсигналы осудили водителя в Костанае
Отправлено: 13.08.25 - 18:19
Специализированным судом по административным правонарушениям рассмотрено дело в отношении гражданина Б. за установку на транспортном средстве устройства для подачи звуковых сигналов без разрешения (ч. 2 ст. 603 КоАП). 3 августа 48-летнего костанайца остановили на углу Сьянова-Тәуелсіздік.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28443
Re: За незаконные спецсигналы осудили водителя в Костанае
Отправлено: 13.08.25 - 18:19
#1
А что по поводу ножа и пистолета?
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1475
Re: За незаконные спецсигналы осудили водителя в Костанае
Отправлено: 13.08.25 - 20:07
#2
У меня тоже такой вопрос возник
Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1024
Re: За незаконные спецсигналы осудили водителя в Костанае
Отправлено: 13.08.25 - 22:07
#3
Цитата:
maxsaf:
А что по поводу ножа и пистолета?

Цитата:
По этим предметам назначены соответствующие экспертизы, о результатах которых не сообщается.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8359
Re: За незаконные спецсигналы осудили водителя в Костанае
Отправлено: 13.08.25 - 23:58
#4
Цитата:
maxsaf:

Дантист:


Цитата:
Undead:


Цитата:///Постановлением суда Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, и заплатит 98 300 тенг///

Надо полагать: суд прошёл уже, товарищу "Б" вынесли адмнаказание, а по тем предметам после соответствующих экспертиз будет назначено дополнительное судебное заседание и будет другой вердикт суда.
