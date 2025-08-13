Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 10:08
Наверняка на такой случай есть инструкция, куда жахнуть в первую очередь.
Я просил ИИ смоделировать ситуацию, если бы Украина пошла по пути дипломатии вместо военного решения вопроса. Всегда Украина выходила гораздо более сильной, богатой, с кучей преференций, и главное, без людских потерь и с минимальными потерями территорий. Но Сабе нужна войнушка.
ACROS:
Единственное: - АРЕСТУЮТ ли Путина в Анкордже по решению гаагского МУС до переговоров или после переговоров - оно то в силе - его никто ещё отменял.
Единственное: - АРЕСТУЮТ ли Путина в Анкордже по решению гаагского МУС до переговоров или после переговоров - оно то в силе - его никто ещё отменял.
Наверняка на такой случай есть инструкция, куда жахнуть в первую очередь.
таноми52:
Вместо того, чтобы самостоятельно мирно, с помощью дипломатии решать возникшие по их же вине конфликты, тупо сделали ставку на помощь Запада, слабость России, свою силу (и ещё сотня просчетов)...
Вместо того, чтобы самостоятельно мирно, с помощью дипломатии решать возникшие по их же вине конфликты, тупо сделали ставку на помощь Запада, слабость России, свою силу (и ещё сотня просчетов)...
Я просил ИИ смоделировать ситуацию, если бы Украина пошла по пути дипломатии вместо военного решения вопроса. Всегда Украина выходила гораздо более сильной, богатой, с кучей преференций, и главное, без людских потерь и с минимальными потерями территорий. Но Сабе нужна войнушка.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 10:08
И че ты мусолишь?
Ответ там сразу был
Но тебе надо истерию распространять, вместо того, чтобы увидеть там ответ, где и был задан этот вопрос, не тобой.
Гога:
ответа так и не было
И че ты мусолишь?
Ответ там сразу был
Но тебе надо истерию распространять, вместо того, чтобы увидеть там ответ, где и был задан этот вопрос, не тобой.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 10:10
Да,у него и выбора то особо нету,Трамп и так уже проотвечался когда сказал ,что за два дня после выборов войну остановит ,прошло уже больше полгода на него положили все ,как стреляли так и стреляют.Вот и приходиться теперь хоть какую то деятельность показывать,хотя чем он может надавить непонятно,его санкций уже никто не боится,кормить дальше Украину оружием выкидывая миллиарды долларов впустую то же накладно.
ACROS:
И Путину вместе с россиянами = повезло что Трамп с некоторой долей симпатии относиться как и к России так и к Путину лично, в том числе
И Путину вместе с россиянами = повезло что Трамп с некоторой долей симпатии относиться как и к России так и к Путину лично, в том числе
Да,у него и выбора то особо нету,Трамп и так уже проотвечался когда сказал ,что за два дня после выборов войну остановит ,прошло уже больше полгода на него положили все ,как стреляли так и стреляют.Вот и приходиться теперь хоть какую то деятельность показывать,хотя чем он может надавить непонятно,его санкций уже никто не боится,кормить дальше Украину оружием выкидывая миллиарды долларов впустую то же накладно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 13:34
государства ЕС и их союзники резко наращивают производство вооружений .
Темпы роста: оборонные заводы в Европе расширяются примерно в три раза быстрее, чем обычно в мирное время.
Масштаб: уже построено или строится более 7 млн м² новых производственных мощностей — это как несколько десятков огромных автозаводов.
Фокус производства: боеприпасы, артиллерия, бронетехника, системы ПВО, беспилотники.
Исторический контекст: такой уровень индустриальной мобилизации на континенте в мирное время — действительно беспрецедентен со времён Холодной войны.
Если тенденция сохранится, Европа получит оборонную промышленность, способную вести длительный конфликт на истощение, а не только пополнять запасы.
⸻Лидеры перевооружения в Европе
1. Rheinmetall (Германия и за рубежом)
• Обозначил стремление стать «глобальным игроком» в оборонной промышленности и создать «европейскую систему-дому» с оборотом до €30–35 млрд .
• Увеличил производство артиллерийских снарядов с около 70 000 в 2021 до 700 000 к концу 2024 года, с дальнейшей целью — до 1,1 млн .
• Расширяет сеть заводов: Unterlüß (Германия), завод в Венгрии (Várpalota), завод в Румынии и совместное предприятие в Киеве .
• Запускает новый завод в Нижней Саксонии для производства до 200 000 снарядов в год .
2. Производство боеприпасов: ЕС и Крупные Строительные Проекты
• С 2022 года объем годового производства боеприпасов вырос с 300 000 до почти 2 млн и продолжает расти .
• Европейская программа ASAP (€500 млн) поддерживает устранение узких мест: взрывчатые вещества, снаряды, порох, ракеты .
• Среди крупных заводов: Вартпалота (Венгрия) — совместный проект Rheinmetall и N7 Holding; MBDA расширяет мощности по производству ракет Patriot; BAE Systems в Великобритании увеличивает выпуск 155 мм боеприпасов в 16 раз .
3. BAE Systems (Великобритания)
• Расширяет мощность по заполнению взрывчаткой в Уэльсе, увеличивая выпуск артиллерийских боеприпасов в 8 раз.
• Строит новую производственную линию для 155 мм снарядов, возвращает производство 30 мм боеприпасов по правительственному контракту на £2.4 млрд .
• Великобритания инвестирует около £1.5 млрд (≈€1.8 млрд) в строительство минимум шести новых заводов для боеприпасов, а также в производство до 7 000 ракет дальнего действия .
4. Eurenco (Франция) и политическая поддержка
• Расширяет производство модульных зарядов и нитроцеллюлозы, планируя выпуск до 1 млн зарядов в год; восстановлено производство нитроцеллюлозы после аварии .
• Президент Макрон заложил первый камень новой производственной линии на заводе в Бержераке, подчеркнув вклад в экономику: к 2025 планируется создать 500 рабочих мест, с финансированием €500 млн, частью которого поддержала комиссия ЕС .
5. Северные страны: Nammo, Kongsberg и MBDA
• Nammo (Норвегия/Швеция/Финляндия): Планирует утроить выпуск 155 мм снарядов и расширить ассортимент боеприпасов под контракт на €86 млн и с поддержкой ЕС .
• Kongsberg (Норвегия): Получил крупнейший заказ на Naval Strike Missile на €850 млн и привлёк €55 млн на развитие производства .
• MBDA: Расширяет мощности в Германии по производству ракет Patriot, имеет совместный проект COMLOG с Raytheon и Bayern-Chemie .
⸻Что это означает?
ЗначениеПрограмма ASAP
Усиливает производство боеприпасов и ракет, устраняя узкие места в цепочках поставок .
Рост мощностей
+7 млн м² новых индустриальных площадей, рост в 3 раза относительно мирного времени .
Стратегическое ведомство
;Европа переходит к модели “война-экономика”, чтобы обеспечить долговременную промышленную и военную устойчивость .
Реакция государств
Серьёзное увеличение бюджетов (Бельгия, Дания, Латвия, Литва) и программа ReArm Europe (~€800 млрд) .
Влияние на экономику
Внедрение оборонных проектов стимулирует промышленность, создаёт рабочие места и инновации .⸻
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 14:14
Классно, всё прочитал! Я выходит в одиночестве!
Последние возражения;
Во первых для Акроса, прежде чем судить изучите историю вопроса, не надо безапелляционно что то заявлять!
Во вторых для Максафа идиотов в мире много и никогда они не влияют на политику государства, вчера только смотрел как идиоты из "Русской общины" издевались над бурятской, она умоляла всех проходивших позвонить в полицию, говорила, что она гражданка России, но увы документы с собой не взяла!
Для Таноми, я увы разочарован, в людях и женщинах, ну что же бывает!
Последние возражения;
Во первых для Акроса, прежде чем судить изучите историю вопроса, не надо безапелляционно что то заявлять!
Во вторых для Максафа идиотов в мире много и никогда они не влияют на политику государства, вчера только смотрел как идиоты из "Русской общины" издевались над бурятской, она умоляла всех проходивших позвонить в полицию, говорила, что она гражданка России, но увы документы с собой не взяла!
Для Таноми, я увы разочарован, в людях и женщинах, ну что же бывает!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 14:54
Не знаю за весь мир, не уполномочен, а Путин не ждёт. Он решает.
И мнение Трампа его интересует исключительно в ключе, как быстро США перестанут поддерживать ВСУ.
Ибо эта поддержка результатов не отменит, а вот войну затягивает.
Потому, чем быстрее Трамп сдаст Украину, тем быстрее на этой территории наступит мир.
ACROS:
есь мир и Путин в том числе - ЖДУТ
есь мир и Путин в том числе - ЖДУТ
Не знаю за весь мир, не уполномочен, а Путин не ждёт. Он решает.
И мнение Трампа его интересует исключительно в ключе, как быстро США перестанут поддерживать ВСУ.
Ибо эта поддержка результатов не отменит, а вот войну затягивает.
Потому, чем быстрее Трамп сдаст Украину, тем быстрее на этой территории наступит мир.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 17:41
Искренне сожалею, если моё мнение явилось этому причиной.
Однако, моё мнение не чисто женское, а мнение просто обычного человека...
Нет повода разочаровываться в женщинах, они по-прежнему ЛУЧШАЯ половина человечества!
saba:
я увы разочарован, в людях и женщинах,
я увы разочарован, в людях и женщинах,
Искренне сожалею, если моё мнение явилось этому причиной.
Однако, моё мнение не чисто женское, а мнение просто обычного человека...
Нет повода разочаровываться в женщинах, они по-прежнему ЛУЧШАЯ половина человечества!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 18:15
Не, вас двое. Вы, и Зеленский. Тому тоже почему-то кажется, что может победить ядерную державу. Видимо какие-то препараты для смелости принимает, которые искажают восприятие реальности.
saba:
Классно, всё прочитал! Я выходит в одиночестве!
Классно, всё прочитал! Я выходит в одиночестве!
Не, вас двое. Вы, и Зеленский. Тому тоже почему-то кажется, что может победить ядерную державу. Видимо какие-то препараты для смелости принимает, которые искажают восприятие реальности.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 20:39
было уже
один раз победили
ножки Буша потом гуманитаркой завозили как проигравшей стороне .
maxsaf:
победить ядерную державу.
было уже
один раз победили
ножки Буша потом гуманитаркой завозили как проигравшей стороне .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 20:48
Операция “Provide Hope” (“Поддержка надежды”) — стартовала 10 февраля 1992 года по инициативе администрации Джорджа Буша-старшего.
Цель — экстренно снабдить бывшие республики СССР медикаментами, продуктами, одеждой и оборудованием в условиях экономического кризиса.
В первые недели C-5 Galaxy и C-141 Starlifter ВВС США совершили десятки рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Алма-Ату, Минск, Киев и другие города.
До конца 1992 года было доставлено около 20 тыс. тонн гуманитарных грузов.
Программу продолжили и в 1993–1994 годах, но в меньших масштабах.
Цель — экстренно снабдить бывшие республики СССР медикаментами, продуктами, одеждой и оборудованием в условиях экономического кризиса.
В первые недели C-5 Galaxy и C-141 Starlifter ВВС США совершили десятки рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Алма-Ату, Минск, Киев и другие города.
До конца 1992 года было доставлено около 20 тыс. тонн гуманитарных грузов.
Программу продолжили и в 1993–1994 годах, но в меньших масштабах.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 20:58
Так об этом и речь. То была победа дипломатическая, а не военная. Если бы Украина выбрала этот путь - все могло сложиться по другому.
YESNO:
было уже один раз победили ножки Буша потом гуманитаркой завозили как проигравшей стороне
было уже один раз победили ножки Буша потом гуманитаркой завозили как проигравшей стороне
Так об этом и речь. То была победа дипломатическая, а не военная. Если бы Украина выбрала этот путь - все могло сложиться по другому.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 21:04
катализатору не приходиться выбирать .
вот такой путь и все .
Украина это катализатор .
maxsaf:
'
катализатору не приходиться выбирать .
вот такой путь и все .
Украина это катализатор .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 21:08
точно дипломатическая ? может другая ?
maxsaf:
была победа дипломатическая
была победа дипломатическая
точно дипломатическая ? может другая ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 21:25
Может и другая, это не принципиально, но не военная.
YESNO:
точно дипломатическая ? может другая ?
точно дипломатическая ? может другая ?
Может и другая, это не принципиально, но не военная.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 21:30
Сомнительно. Даже сейчас, когда Трамп публично говорит об обмене территориями - Украина упирается, ссылаясь на конституцию. Кто за них принимает такое решение?
YESNO:
катализатору не приходиться выбирать . вот такой путь и все . Украина это катализатор .
катализатору не приходиться выбирать . вот такой путь и все . Украина это катализатор .
Сомнительно. Даже сейчас, когда Трамп публично говорит об обмене территориями - Украина упирается, ссылаясь на конституцию. Кто за них принимает такое решение?
