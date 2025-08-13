НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
 
 
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 09:43
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался о том, почему в школах Казахстана открывают всё больше казахских классов. У ведомства нет цели сократить русские классы, заверил глава Минпросвещения.
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 20:01
Мне интересна например война между Россией и Украиной, вот если бы телеграмм был на казахском и ютуб, я бы уже за эти 4 года в совершенстве владел бы казахским, главное чтоб было интересно
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 20:04
Цитата:
111:
У нас не тыкают казахским

Это только при Токаеве перестали. При Назарбаеве поактивнее продвигали, со всеми вытекающими.
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 20:06
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
При Назарбаеве поактивнее продвигали, со всеми вытекающими.

При нем вообще казахского практически не было и Алма-Ата русскоязычная благодаря ему до сих пор
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 20:12
Цитата:
111:
При нем вообще казахского практически не было и Алма-Ата русскоязычная благодаря ему до сих пор

Он лично на заседаниях правительства требовал по казахски говорить, а Токаев разрешил кому как удобно, общаться.
