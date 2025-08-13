НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Вопрос открытый - министр о продлении учебного года в Казахстане
 
 
Вопрос открытый - министр о продлении учебного года в Казахстане
13.08.25 - 12:44
Вопрос о продлении учебного года в казахстанских школах обсуждается с 2022 года. Тогда эксперты и представители некоторых школ предложили продлить учебный год до конца июня. Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал предлагаемые изменения.
Re: Вопрос открытый - министр о продлении учебного года в...
13.08.25 - 12:44
Попробуйте поучить детей в помещениях нагретых свыше 30 градусов без кондиционера!!!Министр просвещения скорее всего в нормальном кабинете сидит с кондеем, а не в классе где как минимум 20 учеников вдыхают и выдыхают и без него)))
Re: Вопрос открытый - министр о продлении учебного года в...
13.08.25 - 13:20
Цитата:
в Казахстане одни из самых длинных каникул в мире.

Че он гонит
Мы после садика месяц в июле учились в частной, и вот в Гимназии учимся уже вторую неделю до 15го числа.
После сада месяц отдыхали и вот еще 15 дней, всего полтора месяца отдыха.
И это ребенку еще 6 лет!
