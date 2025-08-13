Отправлено: - 12:34

ACROS:



Украины в вопросе добычм редкоземельных металлов и договорился с Трампом на прапорции- 50*50, то

Цитата:Цитата:Опять я этот подмеченный момент тобою не замечалВ условиях войны, в нищете, при наступлении врага, Зеленский, которого обзывают укуренным , наркошей и тд, не отдал самой могущественной стране более 50ти процентов своих месторождений и еще при том, что должен ей много миллиардовТогда как наши правители до сих пор все раздают за копейки и никто при этом на них не давит, привет ССГПО и особенно Каспию..