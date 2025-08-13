НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52346
Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 11:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 13 августа компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Казахстана. В рамках соглашения с Минцифры компания обязалась соблюдать законодательство Казахстана при оказании своих услуг.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3814
Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 11:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена на сайте Старлинка уже не от 23-х а от 26 тысяч в месяц. Комплект оборудования 104 тысячи. Вопрос - старлинковский интернет могут отключить одним щелчком, как отключали в январе 22 года?

[Исправлено: юля елиссева, 13.08.2025 - 12:02]
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
885
Re: Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 11:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
23-х а от 26 тысяч в месяц.

это комиссия министра уже сидит, 10%...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45846
Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 11:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цифровой Казахстан, с нефтью и газом и сумасшедшими деньгами, отстал от нищей Украины в этом плане на много лет
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8353
Re: Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 12:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
отстал от нищей Украины


Тут вопрос не в технологическом ОТСТАВАНИИ и в ОТСТАИВАНИИ государственных интересов: - вы сами писали, что бывший клоун сумел отстоять интересы Украины в вопросе добычм редкоземельных металлов и договорился с Трампом на прапорции- 50*50, тогда как наши или вернее НАШ бывший правитель , как пишут некоторые СМИ и бывшие ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ гос.чиновники, договорился о СРП в прапорции- 25*75, где 75 - это доля иностранных компании.
И кто знает, как расшифровывать эти 26 000 тенге и что в них сидит и сколько там илоновских и сколько казахских и куда они потом пойдут ???
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45846
Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 12:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Украины в вопросе добычм редкоземельных металлов и договорился с Трампом на прапорции- 50*50, то

Опять я этот подмеченный момент тобою не замечал
В условиях войны, в нищете, при наступлении врага, Зеленский, которого обзывают укуренным , наркошей и тд, не отдал самой могущественной стране более 50ти процентов своих месторождений и еще при том, что должен ей много миллиардов
Тогда как наши правители до сих пор все раздают за копейки и никто при этом на них не давит, привет ССГПО и особенно Каспию..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 103, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 103
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS