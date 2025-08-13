Отправлено: - 12:33

111:

Мы в казахскую пошли, ну так сказать нелегко, уже учимся, но пока смотрим что и как.

[Исправлено: 13.08.2025 - 13:44]

Цитата:Марик, будет тяжело конечно. У меня дочка родилась в 2001 году, поблизости в районе проживания в КЖБИ детского сада и школы на казахском языке воспитания и обучения не было, пришлось отдать в русскую группу в детский сад "Улыбка", ныне по ул. Мирошниченко. Затем открыли 10 школу на казахском языке обучения, как-раз когда ввели в эксплуатацию и она там начала обучатся на казахском языке, тоже в первое время тяжело было. Затем после 6 класса успешно сдала вступительные экзамены в Назарбаев Интеллектуальную школу (НИШ) в г.Костанае и с 7 по 12 классы обучалась там в казахской параллели, утром подвозили на машине, а вечером сама домой добиралась на автобусе. После окончания НИШ в 2020 году отобралась на конкурсной основе через "Болашақ", для обучения в Венгрии по специальности пилот гражданской авиации, обучение было на английском языке. В настоящее время в штате одного из крупнейших авиа компаний страны, в качестве второго пилота, за штурвалом Airbus. Соответственно прошла дополнительное обучение в Испании и Франции, за счёт авиа компаний.