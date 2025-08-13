НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
 
 
N
NG.kz
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52346
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 09:43
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался о том, почему в школах Казахстана открывают всё больше казахских классов. У ведомства нет цели сократить русские классы, заверил глава Минпросвещения.
A
ACROS
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8353
Re: "Выбор родителей". Почему в школах становится...
Отправлено: 13.08.25 - 12:15
#15
Цитата:
Михаил:
И с этих рельсов не сворачивалось..


Если без ПЕРЕДЁРГИВАНИИ: - тогда выходит что:- НЕ НАДО казахам УЧИТЬ свой родной язык, только лишь из-за того что КАКИЕ то люди скажут - делается во вред русско-казахским отношениям ???
Kairat stayer
Kairat stayer
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7318
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 12:15
#16
Цитата:
111:
А вообще школ с казахским языком обучения катастрофически не хватает


Сейчас наверное получше стало. Не то что школ, в своё в областном центре г.Кустанае при советах техникумов, ВУЗ вообще не было обучающих на казахском языке.

Ранее отмечал, что школу оканчивал на казахском языке в 1983 году в посёлка Тимофеевка Семиозёрного района (ныне Аулиекольского), когда приехал в областной центр кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте, не было ни одного учебного заведения обучающего на казахском языке.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.08.2025 - 13:42]
A
ACROS
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8353
Re: "Выбор родителей". Почему в школах становится...
Отправлено: 13.08.25 - 12:18
#17
Цитата:
юля елиссева:
который 33 года не решался.


Ну, да: - кто мешал СЕВЕРНОМУ соседу решить этот вопрос 33 года назад???
Никто.
1
111
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45846
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 12:27
#18
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Амиру ақ жол - светлого пути!

Спасибо!
Kairat stayer
Kairat stayer
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7318
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 12:33
#19
Цитата:
111:
Мы в казахскую пошли, ну так сказать нелегко, уже учимся, но пока смотрим что и как.


Марик, будет тяжело конечно. У меня дочка родилась в 2001 году, поблизости в районе проживания в КЖБИ детского сада и школы на казахском языке воспитания и обучения не было, пришлось отдать в русскую группу в детский сад "Улыбка", ныне по ул. Мирошниченко. Затем открыли 10 школу на казахском языке обучения, как-раз когда ввели в эксплуатацию и она там начала обучатся на казахском языке, тоже в первое время тяжело было. Затем после 6 класса успешно сдала вступительные экзамены в Назарбаев Интеллектуальную школу (НИШ) в г.Костанае и с 7 по 12 классы обучалась там в казахской параллели, утром подвозили на машине, а вечером сама домой добиралась на автобусе. После окончания НИШ в 2020 году отобралась на конкурсной основе через "Болашақ", для обучения в Венгрии по специальности пилот гражданской авиации, обучение было на английском языке. В настоящее время в штате одного из крупнейших авиа компаний страны, в качестве второго пилота, за штурвалом Airbus. Соответственно прошла дополнительное обучение в Испании и Франции, за счёт авиа компаний.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.08.2025 - 13:44]
