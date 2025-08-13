НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52345
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 09:43
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался о том, почему в школах Казахстана открывают всё больше казахских классов. У ведомства нет цели сократить русские классы, заверил глава Минпросвещения.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7680
Re: "Выбор родителей". Почему в школах становится...
Отправлено: 13.08.25 - 09:43
#1
Последнее время в общество нарастает анти Российский наротив,вот и блогера хотят посадить который топил за интернациональную дружбу между народами, тут школ больше,там инструкцию на главном языке не приложили.
Буржуи армению с азерами отвернули от северного соседа, видимо постепенно и к нам доберутся,
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45843
Re: "Выбор родителей". Почему в школах становится...
Отправлено: 13.08.25 - 10:11
#2
Мы в казахскую пошли, ну так сказать нелегко, уже учимся, но пока смотрим что и как.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28431
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 10:13
#3
Цитата:
111:
Мы

Хитро ты спрыгнул, чтобы казахский не учить :lol:
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
885
Re: "Выбор родителей". Почему в школах становится...
Отправлено: 13.08.25 - 10:17
#4
а до этого писали что классов с общим обучением не хватает..
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45843
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 10:18
#5
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Хитро ты спрыгнул, чтобы казахский не учить

В смысле?
Куда спрыгнул, чтоб не учить?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28431
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 10:22
#6
Цитата:
111:
В смысле?

А чё ты мыкаешь? Ты тоже за партой сидишь? Мы пошли... Сынок твой пошел, отдувается за двоих, пока ты на корпешке валяешься, которая по совместительству твое рабочее место :lol:
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
330
Re: "Выбор родителей". Почему в школах становится...
Отправлено: 13.08.25 - 10:27
#7
Не знаю, но такое ощущение что оттаскивание Казахстана от России началось уже давно, поэтому национальный вопрос , как основу образования давно уже обыгрывают, тихим сапом. Еще порядка с 2000-х, при Нуреке все началось... И с этих рельсов не сворачивалось.. А то что от русских классов избавляются- это горькая реальность
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7316
Re: "Выбор родителей". Почему в школах становится...
Отправлено: 13.08.25 - 10:55
#8
Страна никогда не будет мононациональной, молодёжь в перспективе будет говорит минимум на двух языках, на казахском и русском, а более продвинутые ещё и английским будут владеть. У казахов демография получше, сами россияне отмечали, что средний возраст 23 года, а у славян отмечается старение - средний возраст 44 года.

Неоднократно обсуждали, что особых проблем с русским языком в Казахстане нет. Детские сады, школы, колледжи и ВУЗ работают. Отмечали как проблемы, что недостаточно воспитателей, учителей в тех регионах, где проживают более 90% казахоязычного населения. При этом, из Костанае да и других регионов, мало кто согласится туда ехать и развивать русский язык. Также отмечал, что Амангельдинском и Жангельдинском районах нашей области проживают почти 100 % казахов, при этом школы в указанных райцентрах на русском языке функционируют. Как проблему, за отток выпускников тоже отмечал, с конкретными цифрами, попозже процитирую, самого себя.
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7316
Re: "Выбор родителей". Почему в школах становится...
Отправлено: 13.08.25 - 11:06
#9
Цитата:
Kairat stayer:
Как проблему, за отток выпускников тоже отмечал, с конкретными цифрами, попозже процитирую, самого себя.


Прошло более семи лет, ниже процитирую свой "опус", как говорит Саба: Как Абике с Кайратом опусы пишут, на сей раз много написал, аж рука устала ;-) :lol: :lol:

Kairat stayer: Согласно данным, того же Центра социологических исследований Минобрнауки РФ, действительно Казахстан является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. Так в 2015—2016 академическом году в России было 73 455 студентов казахстанцев, на втором месте Украина (23 217 человек), замыкает тройку лидеров Китай (22 529 человек).По данным Ассоциации высших учебных заведении РК, в 2016 году в иностранных вузах обучались более 100 тысяч студентов казахстанцев, из них более 73 тысячи (73455) учились в России на всех курсах. При этом высшее образование подразумевает обучения, не считая на отдельные специфические специальности 4 года, тогда ежегодно в среднем едут около 18500 абитуриентов (2014-2015 и 2016-2017 учебные годы). Скорее всего такая тенденция будет сохранятся и далее.В 2017 году году из казахстанских школ выпустились более 136 тысяч учеников, из общего количества выпускников с казахским языком обучения свыше 90 800, с русским - 39 300, на других языках – 6 100.

Кайрат стайер: Предполагаю, что в основном учиться в Россию едут абитуриенты окончившие школы на русском языке обучения не зависимо от национальной принадлежности, при этом преимущественно славяни. Получается, что почти половина выпускников ежегодно уезжают и обучаются за границей у северных соседей, другая половина остаётся в РК, у части из них нет возможности обучатся за рубежом или не могут получит грант на бесплатное обучение. Исходя из изложенного следует, что из 136000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%. В настоявшее время соседи нуждаются в различных мигрантах, по данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня. При этом, у нас гарантирована свобода выбора дошкольного, среднего, средне-специального и ВУЗ-а, принятие соответствующего решения остается за родителями, они сами решают в какое заведение отдать своих детей, на казахском или на русском языке воспитания и обучения.

Да соглашусь, что уровень образования в РФ лучше чем у нас, но в мировом масштабе нет, так в рейтинге 100 лучших ВУЗ-ов только МГУ им. Ломоносова на 95 месте, впереди планеты американские, европейские и развивающие азиатские страны и.т.д. Поэтому мы направляем своих лучших выпускников в лучшие ВУЗ-ы мира по различным государственным программам, в том числе "Болашақ", вместе с тем, отдельные выпускники были уличены в коррупции, но это единицы.

Подробнее здесь:
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3814
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 11:12
#10
Цитата:
сайлау курманов:
Буржуи армению с азерами отвернули от северного соседа,

"Буржуи" решили вопрос, который 33 года не решался.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2417
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 11:18
#11
Цитата:
сайлау курманов:
постепенно и к нам доберутся

Уже давно добрались.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45843
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 11:45
#12
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты тоже за партой сидишь?

Ну в отличии от ваших американских законов, где ребенок с 16ти уже тебе чужак и сам оплачивает комуслуги и еду, у нас нет, у нас в Казахстане семья это единое целое
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45843
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 11:53
#13
А вообще школ с казахским языком обучения катастрофически не хватает
Хотелось бы чтобы первая школа перешла на казахский, нам немного будет ближе, чем до казахской гимназии идти.
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7316
"Выбор родителей". Почему в школах становится больше казахских классов, объяснил министр
Отправлено: 13.08.25 - 12:06
#14
Цитата:
111:
Мы в казахскую пошли, ну так сказать нелегко, уже учимся, но пока смотрим что и как.


Амиру ақ жол - светлого пути!
