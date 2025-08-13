Отправлено: - 11:06

Kairat stayer:

Как проблему, за отток выпускников тоже отмечал, с конкретными цифрами, попозже процитирую, самого себя.

Цитата:Прошло более семи лет, ниже процитирую свой "опус", как говорит Саба: Как Абике с Кайратом опусы пишут, на сей раз много написал, аж рука усталаKairat stayer: Согласно данным, того же Центра социологических исследований Минобрнауки РФ, действительно Казахстан является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. Так в 2015—2016 академическом году в России было 73 455 студентов казахстанцев, на втором месте Украина (23 217 человек), замыкает тройку лидеров Китай (22 529 человек).По данным Ассоциации высших учебных заведении РК, в 2016 году в иностранных вузах обучались более 100 тысяч студентов казахстанцев, из них более 73 тысячи (73455) учились в России на всех курсах. При этом высшее образование подразумевает обучения, не считая на отдельные специфические специальности 4 года, тогда ежегодно в среднем едут около 18500 абитуриентов (2014-2015 и 2016-2017 учебные годы). Скорее всего такая тенденция будет сохранятся и далее.В 2017 году году из казахстанских школ выпустились более 136 тысяч учеников, из общего количества выпускников с казахским языком обучения свыше 90 800, с русским - 39 300, на других языках – 6 100.Кайрат стайер: Предполагаю, что в основном учиться в Россию едут абитуриенты окончившие школы на русском языке обучения не зависимо от национальной принадлежности, при этом преимущественно славяни. Получается, что почти половина выпускников ежегодно уезжают и обучаются за границей у северных соседей, другая половина остаётся в РК, у части из них нет возможности обучатся за рубежом или не могут получит грант на бесплатное обучение. Исходя из изложенного следует, что из 136000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%. В настоявшее время соседи нуждаются в различных мигрантах, по данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня. При этом, у нас гарантирована свобода выбора дошкольного, среднего, средне-специального и ВУЗ-а, принятие соответствующего решения остается за родителями, они сами решают в какое заведение отдать своих детей, на казахском или на русском языке воспитания и обучения.Да соглашусь, что уровень образования в РФ лучше чем у нас, но в мировом масштабе нет, так в рейтинге 100 лучших ВУЗ-ов только МГУ им. Ломоносова на 95 месте, впереди планеты американские, европейские и развивающие азиатские страны и.т.д. Поэтому мы направляем своих лучших выпускников в лучшие ВУЗ-ы мира по различным государственным программам, в том числе "Болашақ", вместе с тем, отдельные выпускники были уличены в коррупции, но это единицы.Подробнее здесь: