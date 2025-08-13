НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
 
 
NG.kz
20.12.07
Сообщений:
Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 11:00
С 13 августа компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Казахстана. В рамках соглашения с Минцифры компания обязалась соблюдать законодательство Казахстана при оказании своих услуг.
юля елиссева
§ юля елиссева
Тегусигальпа, Гондурас
14.01.15
3814
Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 11:00
#1
Цена на сайте Старлинка уже не от 23-х а от 26 тысяч в месяц. Комплект оборудования 104 тысячи. Вопрос - старлинковский интернет могут отключить одним щелчком, как отключали в январе 22 года?

[Исправлено: юля елиссева, 13.08.2025 - 12:02]
директор пляжа
§ директор пляжа
08.08.18
885
Re: Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 11:41
#2
Цитата:
юля елиссева:
23-х а от 26 тысяч в месяц.

это комиссия министра уже сидит, 10%...
1
§ 111
17.01.12
45843
Интернет от Илона Маска официально заработал в Казахстане
Отправлено: 13.08.25 - 11:51
#3
Цифровой Казахстан, с нефтью и газом и сумасшедшими деньгами, отстал от нищей Украины в этом плане на много лет
