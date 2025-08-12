Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 12.08.25 - 22:27
Цитата:
Все правильно, нет ничего ценнее. Иначе чё вы так переживаете за убиенных? В следующих жизнях будут богатыми и счастливыми. Или это так не работает, и жизнь одна? Тогда позвольте мне ее ценить по максимуму.
saba:
Все правильно, нет ничего ценнее. Иначе чё вы так переживаете за убиенных? В следующих жизнях будут богатыми и счастливыми. Или это так не работает, и жизнь одна? Тогда позвольте мне ее ценить по максимуму.
Отправлено: 12.08.25 - 22:31
Цитата:
Я чё, Казахстан оставил в опасности? Кто-то на вас нападает? Ах, я негодяй, не стою с вами плечом к плечу, не отстреливаюсь
Тут тоже походу клиника уже ))
saba:
Я чё, Казахстан оставил в опасности? Кто-то на вас нападает? Ах, я негодяй, не стою с вами плечом к плечу, не отстреливаюсь
Тут тоже походу клиника уже ))
Отправлено: 12.08.25 - 23:55
Отправлено: 13.08.25 - 00:50
Цитата:
---Не вижу картинку
111:
---Не вижу картинку
Отправлено: 13.08.25 - 01:03
---Тут недавно у одного спросили - чей Крым ?
Отправлено: 13.08.25 - 02:04
---И ответа так и не было
Отправлено: 13.08.25 - 07:05
Цитата:
А зачем спрашивать очевидное? Здоровый мужик отжал у пацана кошелек, а вокруг не оказалось никого, чтобы восстановить справедливость! Поэтому кошелек видимо у мужика и будет!
Гога:
А зачем спрашивать очевидное? Здоровый мужик отжал у пацана кошелек, а вокруг не оказалось никого, чтобы восстановить справедливость! Поэтому кошелек видимо у мужика и будет!
Отправлено: 13.08.25 - 07:09
Вообще Крым ногайский, то бишь Крым крымский, если бы не вероломная политика России, может был бы типа Кипра сам по себе, ещё раз прочитайте про Кучук Кайнарджийский договор между Российской империей и Османской империей!
Отправлено: 13.08.25 - 07:53
Цитата:
Цитата:
Крым по справедливости - РУССКИЙ.
И по результатов переговоров с Дональдом должен ОКОНЧАТЕЛЬНО и БЕСПОВОРОТНО отойти к ним, конечно хохлы будут по своей натуре соротивляться, но это не будет иметь НИКАКОГО значения.
А по поводу что татарский:- татары туда пришли ОТКУДА ТО, они же НЕ РОДИЛИСЬ там:- КТО ТО ведь был до них- неандертальцы, негры, ии азиаты или ещё кто то - кто это может доказать или опровергнуть ??? НИКТО !!!
Таким макаром можно любую территорию оспорить и воевать за неё.
Так
Гога:
Цитата:
saba:
Крым по справедливости - РУССКИЙ.
И по результатов переговоров с Дональдом должен ОКОНЧАТЕЛЬНО и БЕСПОВОРОТНО отойти к ним, конечно хохлы будут по своей натуре соротивляться, но это не будет иметь НИКАКОГО значения.
А по поводу что татарский:- татары туда пришли ОТКУДА ТО, они же НЕ РОДИЛИСЬ там:- КТО ТО ведь был до них- неандертальцы, негры, ии азиаты или ещё кто то - кто это может доказать или опровергнуть ??? НИКТО !!!
Таким макаром можно любую территорию оспорить и воевать за неё.
Так
Отправлено: 13.08.25 - 08:00
Цитата:
То есть элементарные вещи вы понимаете, но все равно улюлюкаете: дерись, пацан, мужиком станешь. Ну и что, что тебе руки-ноги оторвут, зато будешь как мячик по полю скакать, на радость Сабе. И не вздумай бегать жаловаться дядькам, в КЖБИ таких ногами по лицу ходят.
saba:
То есть элементарные вещи вы понимаете, но все равно улюлюкаете: дерись, пацан, мужиком станешь. Ну и что, что тебе руки-ноги оторвут, зато будешь как мячик по полю скакать, на радость Сабе. И не вздумай бегать жаловаться дядькам, в КЖБИ таких ногами по лицу ходят.
Отправлено: 13.08.25 - 08:25
Цитата:
Цитата:
Мудрый взгляд, без лицемерия,рассусоливания о гуманизме и вселенской справедливости, с пониманием хода истории
ACROS:
Цитата:
ACROS:
Мудрый взгляд, без лицемерия,рассусоливания о гуманизме и вселенской справедливости, с пониманием хода истории
Отправлено: 13.08.25 - 08:46
Цитата:
Действительно, оно того стоило?
Вместо того, чтобы самостоятельно мирно, с помощью дипломатии решать возникшие по их же вине конфликты, тупо сделали ставку на помощь Запада, слабость России, свою силу (и ещё сотня просчетов)...
Наглость себя не оправдала, поставили страну на грань уничтожения!
maxsaf:
Действительно, оно того стоило?
Вместо того, чтобы самостоятельно мирно, с помощью дипломатии решать возникшие по их же вине конфликты, тупо сделали ставку на помощь Запада, слабость России, свою силу (и ещё сотня просчетов)...
Наглость себя не оправдала, поставили страну на грань уничтожения!
Отправлено: 13.08.25 - 08:51
Цитата:
Так перед глазами и встал этот милый, няшный, с невинными глазами вопящий "москаляку на гиляку!", пацан!
saba:
Так перед глазами и встал этот милый, няшный, с невинными глазами вопящий "москаляку на гиляку!", пацан!
