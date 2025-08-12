Отправлено: - 08:46

maxsaf:

Ну и что, что тебе руки-ноги оторвут, зато будешь как мячик по полю скакать, на радость Сабе.

Цитата:Действительно, оно того стоило?Вместо того, чтобы самостоятельно мирно, с помощью дипломатии решать возникшие по их же вине конфликты, тупо сделали ставку на помощь Запада, слабость России, свою силу (и ещё сотня просчетов)...Наглость себя не оправдала, поставили страну на грань уничтожения!